'İBB Başkan adayı Muharrem İnce olacak' iddialarına İYİ Parti'den cevap: Bu bilgi doğru değildir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Görüşme sonrası açıklamada bulunan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, İnce’nin, İYİ Parti’nin İBB adayı olacağını öne sürmüştü.
Sevigen'in iddiasına ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu cevap verdi.
"Bu bilgi doğru değildir"
"Sayın İnce cumhurbaşkanlığı adaylığında bulunmuş, halen de bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla bu tür iddiaların netleştirilmeden ve gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulması, başta o partinin mensuplarına bir yönüyle saygısızlık ama biz kendisine çok saygı duyuyoruz. Şunun altını çizerek, bu konunun kapanmasını diliyorum, Sayın Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir, bu bilgi doğru değildir."