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'İBB Başkan adayı Muharrem İnce olacak' iddialarına İYİ Parti'den cevap: Bu bilgi doğru değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ise İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edildi. Söz konusu iddialara ise İYİ Parti cephesinden cevap geldi. Bu tür iddiaların netleştirilmeden ve gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulmasının saygısızlık olduğunu ifade eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener ile İnce arasında bu konuda görüşme olmadığını ve iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Semih Bozkuş
23:35 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, İnce’nin, İYİ Parti’nin İBB adayı olacağını öne sürmüştü.

Sevigen'in iddiasına ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu cevap verdi.

"Bu bilgi doğru değildir"

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Zorlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Sayın İnce cumhurbaşkanlığı adaylığında bulunmuş, halen de bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla bu tür iddiaların netleştirilmeden ve gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulması, başta o partinin mensuplarına bir yönüyle saygısızlık ama biz kendisine çok saygı duyuyoruz. Şunun altını çizerek, bu konunun kapanmasını diliyorum, Sayın Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir, bu bilgi doğru değildir."



#Muharrem İnce
#İYİ Parti
#İBB Aday
#İYİ Parti Sözcüsü
#Kürşad Zorlu
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