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İBB başkanı İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti

14 Mayıs gecesi Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı ilan ettiği zafer açıklamasıyla konuşulan Ekrem İmamoğlu yine çok konuşulacak. Bu kez basın mensuplarına attığı davet ile gündeme gelen İmamoğlu, kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti.

12:40 . 19/05/2023 Friday
Yeni Şafak
İBB başkanı İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti

İBB başkanı İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti

Seçim gecesi yaşadıkları hezimete rağmen kameralar karşısına geçerek “13. Cumhurbaşkanımız” sözleriyle şaşkınlığa neden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu benzer söylemlerine devam ediyor. İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaptıktan sonra bu kez kendini cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı.

Kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti

Seçim gecesi Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı ilan ettiğinden olsa gerek kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu. Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için “İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu” ifadesini kullandı.

Gazetecilere “Değerli basın mensupları, Maltepe’de gerçekleşecek ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız” mesajı gönderildi.

Kılıçdaroğlu’nu da cumhurbaşkanı yapmıştı

Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre geride olmasına rağmen kameralar karşısına geçerek zafer konuşması yapmıştı. Kendi kendine görev atamaları yapan İmamoğlu 14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’nu ilan ettikten günler sonra kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu.

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Seçim gecesinde oyların sayıldığı sırada muhalefet kanadı yenilgiyi kabullenmemiş, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek vatandaşları, "Öndeyiz, kazanıyoruz" diyerek manipüle etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "Yüzde 49'a 45 önde" olduğunu iddia eden ikilinin iddialarının aksine, CHP liderinin yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yediği ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların ardından özellikle sosyal medyada, "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı. CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" dedi. Özkan'ın partisini hedef alan bu açıklamaları, CHP kurmaylarının o gece sokakların, meydanların, olayların kapısının aralanmasına meydan hazırlaması olarak yorumlandı.

#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim sonuçları
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