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Gündem İBB Başkanı İmamoğlundan Kanal İstanbula ilişkin tehditvari açıklama Af dilemeyle kurtulamayacaklar
POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul'a ilişkin tehditvari açıklama: Af dilemeyle kurtulamayacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinde yer almaya hazırlanan iş insanlarını tehditvari bir üslupla hedef aldı. İmamoğlu, "Kanal İstanbul projesinin peşinde koşanlar, gelecekte af dilemeyle kurtulamayacaklar" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İBB Başkanı İmamoğlundan Kanal İstanbula ilişkin tehditvari açıklama: Af dilemeyle kurtulamayacaklar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. ÇED raporları tamamlandı. Toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün yaptığı açıklamayla, "İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde de bitirecek ve açılışlarını yapacağız" dedi.

Söz konusu açıklamaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu'ndan projeye ilişkin açıklama geldi.

İmamoğlu'ndan tehditvari açıklama: Af dileme ile kurtulamayacaklar

İmamoğlu, projenin ihale süreci öncesi iş insanlarına karşı tehditvari bir üslup kullandı.

CHP'li İBB Başkanı, "Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dileme ile kurtulamayacaklar." ifadelerini kullandı.

İhaleye katılacakların "Ne yapalım biz almaya çalıştık" diyerek basit bir şekilde süreçten sıyrılamayacağını ifade eden İmamoğlu, "Ama ulusal, ama uluslararası düzeyde sektörlere ben uyarımı yapıyorum." dedi.

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