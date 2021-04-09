İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul'a ilişkin tehditvari açıklama: Af dilemeyle kurtulamayacaklar

Fuat Oktay'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye tepki: Diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesinde hizmete girecek olan Klinik Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Oktay, 'İtalya'daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza, ne Türkiye'ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz. Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür. Bu cumhurbaşkanı her seçimde halkın teveccühü ile defalarca seçilmiş ve gelmiştir' dedi.