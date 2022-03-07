Gündem İBB borç batağında Tevfik Göksu Borç bir yılda 28den 58 milyar TLye çıktı dedi
POLİTİKA

İBB borç batağında: Tevfik Göksu 'Borç bir yılda 28'den 58 milyar TL'ye çıktı' dedi

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gerçekleri halka kasıtlı olarak yanlış aktardığını savundu. Göksu; İBB'nin, geçen yılın ocak ayında 28 milyar TL olan borcunun 1 yıl içerisinde 58 milyar TL'ye çıktığını, gerçeklerin halka iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
İBB borç batağında: Tevfik Göksu Borç bir yılda 28den 58 milyar TLye çıktı dedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gerçekleri vatandaşa kasıtlı olarak yanlış aktardığı belirtildi.

Avcılar AK Parti İlçe Örgütü tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler' gündemli Danışma Meclisi toplantısına AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu katıldı. AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu tarafından görsel malzeme ile yapılan sunumda CHP'li ilçe belediyesinin elle tutulur hizmet getiremediği öne sürüldü. Küçükoğlu, esprili dille yaptığı konuşmada son kar yağışında Avcılar'daki yolların kayak pistine döndüğünü, bir mahalleden diğerine kayak yaparak gidenler görüldüğünü ifade etti. Kürsüye gelen Göksu, belediyeciliğin zor bir iş olduğunu, Avcılar'ın kayak pisti olmasının 'takdir edilmesi' gerektiğini söyledi.

DHA

Göksu, politikanın bir iletişim sanatı olduğunu, yapılanların en iyi biçimde halka anlatılması gerektiğini vurguladı. Göksu, Esenler'de yaptığı hizmetlerden söz ederken, 2009 yılından bu yana 57 bin 100 konutu yapıp, yenisini tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

"100 BİN KONUT VAADİ VERDİ 492 KONUT YAPTI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki Silivri'de 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından "Büyük kentsel dönüşüm kampanyası başlatıyorum. Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konutu yenileyeceğim" dediğini anlatan Tevfik Göksu, "Şu anda 492 konut yapılabildi. Bugüne kadar İBB'yi AK Parti yönetiyordu. Bu ilçe belediyelerinin açıklarını AK Parti çözüyordu. Vatandaş da bunların sorunu çözdüğünü düşünerek selam veriyordu. Şimdi iki kötü bir araya geldi.

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"DEVLETİN SÜBVANSE EDEREK SİZE VERDİĞİ GAZI NİYE YÜZDE 23 KAR EDEREK VERİYORSUNUZ?"

  • İstanbul'da 3 yıldır İBB'yi CHP yönetiyor. İBB'ye, 2021 yılında ortalama her ay 2.3 katrilyon para gelmiş. İBB'nin şu anda geldiği günden bu yana İstanbul'un geleceğine katkı sunacağı, kurtaracak projesi var mı? Geçmiş borçlardan ödediği var mı? Matematik ortada. 2021'de biz teslim ettiğimizde bütün borçları 28 milyardı. Ocak ayı sonu itibariyle borç rakamı; yaklaşık 58 milyar TL. İBB Sözcüsü, büyük fedakarlık yaparak toplu taşımada taşıdıkları bir yolcunun maliyetinin 13.3 TL diyor. Fiyatı çıkardık; 3.3 TL" diye konuştu.

Tevfik Göksu, devletin doğal gaz ve elektrik bedellerini halka yansıtmayarak sübvanse ettiğini belirterek, "100 TL gelen fatura aslında 400 TL. Devlet 300 TL'sini ödüyor. 100 TL gelen elektriğin bedeli gerçekte 150 TL. 50 TL'sini devlet ödüyor. Madem halkçısınız. Devletin sübvanse ederek size verdiği gazı niye yüzde 23 kar ederek veriyorsunuz. Eğer bu halka zerre kadar kaygınız varsa buyurun yapın. Otobüsler her gün yolda kalıyor. '300 otobüs alacaktım. Cumhurbaşkanı onaylamadı' diyor. AK Parti döneminde hiç kredi ile otobüs aldık. Borçlanma limitini aşmışsın. Ondan kredi alamıyorsun" dedi.

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