İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı ortaya çıktı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına parti teşkilatından iki kişiyi alarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflarını çekmişti.

Koruma polislerinin uyarılarına kulak asmayan Özçağdaş “Daha sonra tekrar gelerek fotoğraflama yapacağım. Yine geleceğim” diye bağırarak olay yerinden kaçtı. CHP’li ismin yol açtığı tacizin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tacize “partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir” diyerek sahip çıkmıştı.

CHP'nin kaçak yapı iddialarıyla insanların mahremine girmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı olduğunu Twitter hesabından duyurdu.

Göksu, yaptığı paylaşımda Altun'un evinin taciz edilmesine gönderme yaparak "Tabi ki partimiz oraya hiçbir ilçe başkanımızı göndermeyecek, bu konuda hukuk ne diyorsa o yola başvuracaktır" ifadelerini kullandı.

Göksu'nun paylaşımı.

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