İBB her gün 2 buçuk milyon yolcunun kullandığı metrolarda LGBT reklamı yayınlamaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrolarda LGBT reklamları yayınlamaya başladı. Uluslararası Af Örgütü imzalı reklamlar, İBB’nin Modyo TV ekranlarında 15 dakikada bir yolculara izletiliyor.

'Değişim İçin Protesto Hakkını Koru' başlığıyla yayınlanan reklamlarda Kadıköy İskele meydanında LGBT bayraklarıyla gösteri yapan eylemciler yer alıyor.

CİNSİYETSİZLİK İÇİN İMZA KAMPANYASI

Uluslararası Af Örgütü, resmi internet sitesinde imza kampanyasının tanıtım metninde LGBT protestolarını şu ifadelerle savunuyor:

"2013 yılında Taksim Gezi Parkı’nın yıkılmasını önlemek amacıyla düzenlenen protestolar; 1930’da Hindistan’da İngiliz sömürge yönetimine karşı düzenlenen Tuz Yürüyüşü; 1950’de Güney Afrika’da apartheid’e karşı düzenlenen Ulusal Protesto Günü; 1963’te Siyah Amerikalıların medeni ve ekonomik hakları için Washington’da yaptığı Yürüyüş; 1969’da New York’taki Stonewall ayaklanmaları ve ardından LGBTİ+’ların haklarını talep etmek için yapılan Onur Yürüyüşleri; 1989’da Tiananmen Meydanı’nda ve Çin’in başka yerlerinde yolsuzluğa karşı düzenlenen demokratik reform yanlısı öğrenci protestoları; 1970’lerde ve 1980’lerde Arjantin’deki Plaza de Mayo Anneleri ve Büyükannelerinin haftalık protestoları; 2010’da Tunus’ta başlayan Arap Baharı ayaklanmaları…

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“Irk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, yaş, engellilik, mesleki, sosyal ya da ekonomik statü veya göçmenlik statüsü nedeniyle eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan kişiler protesto hakkına yönelik kısıtlamalardan da daha fazla etkileniyor ve daha sert baskılara maruz kalıyor. Örneğin kadınlar, LGBTİ+’lar ve toplumsal cinsiyet normlarına uymayan kişiler; farklı türde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ötekileştirme, sosyal normlar ve mevzuatla karşılaşıyor. Sudan, Kolombiya ve Belarus gibi ülkelerde kadınlar protestolara katıldıkları için cinsel şiddete maruz bırakılırken, Türkiye’de Onur Yürüyüşü yıllardır yasaklanmış durumda."

AK PARTİ'DEN TEPKİ: BU YANLIŞTAN DÖNÜN

Aydınlık'ta yer alan habere göre, metrolarda yayınlanan LGBT reklamına tepki gösteren İBB AK Parti Belediye Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, belediyeyi bu yanlıştan dönmeye davet etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kertişçi şu ifadeleri kullandı:

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"Türk milleti bir avuç ne idüğü belirsiz bir grubun toplumu ifsat edici davranışlarına hiçbir zaman müsaade etmeyeceği bilinmelidir. Türk milletinin toplum yapısını koruması için milli ve manevi değerlerine ne kadar bağlı olduğu hatırlanmalı ve asıl işi İstanbullulara hizmet etmek olan İBB yönetiminin bir an önce metrolarda yayınladığı LGBT örgütünün lehine yönelik destekleyici reklamlardan vazgeçmelidir.

İstanbullulara hizmet etmesi gerektiği halde hizmet etmemeleriyle beraber bir de toplum yapısını sözde özgürlük naralarıyla, protesto hakkı çağrılarıyla bozmaya yönelik davranışlar sergilemesi mevcut yönetimin hanesine eksi yazmaya devam edecektir.

Türk milletinin gelenek ve görenekleriyle, toplumsal hassasiyetleriyle, değerleriyle yakından uzaktan alakası olmayan bu tür davranışları desteklemek akla ziyan bir iştir. İBB yönetimini bu yanlıştan dönmeye çağırıyorum.

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Özgürlük bireyin her istediğini yapabilmek gibi bir anlama geldiğini sanırım öğretmemiz gerekiyor. Anayasamızda, kanunlarımızda, örf ve adetlerimizde bireyin hangi haklara sahip olduğu, bu hakları nasıl kullanması gerektiği, toplumun ne kadar önemli olduğu, aile yapısını korumaya yönelik nasıl hareket edilmesi gerektiği bellidir. Bunun aksine hareket etmek ise aymazlıktır.”

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