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POLİTİKA

İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur

İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz, "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırdı. Bunun hayali olduğunu belirten Yavuz, "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor." ifadelerini kullandı. 2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen Yavuz, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlamıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İBB hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur
​İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İnanç Masası biriminde görev yapan Fatma Yavuz, nikah töreninde alkol servisinde bulundu.

Bu durumu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık, çünkü yaşam tarzına saygı, lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir. Nas diyor ki: 'Vela teziru vaziraten vizra uhra' (Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez)" ifadelerini kullandı.

"MUHAFAZAKARLARIN SEKÜLER DOSTLARA BORCUDUR"

2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen ve daha sonra İBB'de işe alınan Yavuz'un paylaştığı videoda "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek alkol servisi ile ilgili konuştuğu görüldü.

İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur
OYNAT 02:14
İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur
İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz, 'Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur.' diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırdı. Bunun hayali olduğunu belirten Yavuz, 'Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor.' ifadelerini kullandı. 2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen Yavuz, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlamıştı.

"MELEKLER 'GÜNAH YAZIYORUZ' DEMİYOR"

"Burada gördük ki hiçbir şey olmuyor. İsteyen çayını içiyor, isteyen alkol. Kimse kimseye saldırmıyor. Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor." ifadelerini kullanan Yavuz, sözlerinin devamında Diyanet'e de seslenerek şunları söyledi:

"Ben dindar dostlarım gelmezler saygı duyarım diye bekliyorum. Bizzat kendim finanse ederek ikram edeceğim dedim. Çok güzel bir şey oldu, Dindar dostlarım da burada. Sayın Diyanet sen istediğin kadar masa başında otur fetva üret. Hiçbir şey olmuyor, kimseye de günah bulaşmıyor. Teşekkür ederim benim hayalimdi hayalim gerçek oldu."

TÜRK MİLLETİNİ SOYKITIMLA SUÇLAMIŞTI

Yavuz, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlamıştı.

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