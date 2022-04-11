İBB kesenin ağzını açtı: iPhone 12'lerin garantisi dolmadan 13 için ihaleye çıkıldı

Toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zam kararının ardından eleştirilerin hedefinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gece 00.30'dan itibaren uygulamaya koyduğu çift tarife ile de büyük tepki çekti.

Ulaşıma ve suya peş peşe zam kararı alan İBB, yöneticilerine ise kesenin ağzını açtı.

İPHONE 12'LERİN GARANTİSİ DOLMADAN 13 İÇİN İHALEYE ÇIKILDI

Geçtiğimiz yıl yöneticilerine iPhone 12 hediye eden İBB, bu yıl da tercihini iPhone 13 Pro'dan kullandı. CHP'li İBB, yöneticilerine iPhone almak için ihaleye çıktı.

GÜNDEM Borç batağındaki İBB dansçıya 400 bin TL ödemiş