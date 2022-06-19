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POLİTİKA

İBB kitapçısında rezil satırlar: Çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı çocuklara satıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan bazı kitaplarda skandal cümlelere rastlandı. Çocuk kitabı kategorisinden satılan 'Aşk ve Dostluk' isimli kitapta çiftler arasındaki temasın açıkça anlatıldığı ifadeler yer alırken, 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitapta bir çocuğun cinsel tacize uğramasının konu edinildiği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB kitapçısında rezil satırlar: Çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı çocuklara satıyorlar
​İBB kitapçısında rezil satırlar: Çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı çocuklara satıyorlar.

Daha önce terörist Sakine Cansız ve Nurettin Demirtaş'ın kitaplarının satışa sunulduğu İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda yine bir skandala imza atıldı.

Çocuk kitapları kategorisinden satışa sunulan 'Aşk ve Dostluk' isimli kitapta çiftler arasındaki temasın açıkça anlatıldığı şu satırlara yer verildi:

  • "Aşk ancak özel alanda var olur; ancak bu özel alanda öpücüklere, okşamalara, dokunuşlara yer vardır; bedenler birbirini keşfeder ve birbirleriyle konuşur"

REZALET BUNUNLA SINIRLI KALMADI

Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitapta bir çocuğun cinsel tacize uğramasının konu edinildiği görüldü.

Kitapta, bir erkek çocuğunun arabada yanına oturan bir erkek tarafından nasıl taciz edildiği detaylarıyla anlatıldı.

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