Gündem İBB Ulaşım Daire Başkanlığında ikinci istifa Doç Dr Gürsoy da 15 ayda görevi bıraktı
POLİTİKA

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'nda ikinci istifa: Doç. Dr. Gürsoy da 1.5 ayda görevi bıraktı!

Ulaşım krizleriyle çalkalanan İBB'de, ulaşımın kalbinden bir istifa daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy, 1.5 ay önce atandığı görevinden istifa etti. Gürsoy, 3.5 ay görev yaptıktan sonra istifa eden Taylan Engin’in yerine getirilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasından bu yana, yönetici kadrolarında ve belediyenin işleyişinde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Metrobüs duraklarında, seferlerinde, İETT hatlarında patlak veren sorunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Altunizade metrobüs durağını kullananların çilesi yine başladı: Yoğunluktan durağa giremediler
GÜNDEM
Altunizade metrobüs durağını kullananların çilesi yine başladı: Yoğunluktan durağa giremediler

Kurumlar istikrarsızlık içinde

Aradan geçen süreye rağmen belediye kurumlarında da istikrar sağlanamadı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan 6 ay içinde ikinci kez istifa haberi geldi.

Taylan Engin

Metrobüse ulaşım krizinin sebebi yönetim zafiyeti: Koordinasyon toplantıları yapılmıyor
GÜNDEM
Metrobüse ulaşım krizinin sebebi yönetim zafiyeti: Koordinasyon toplantıları yapılmıyor

Balıkesir'den getirtmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı da yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Taylan Engin'i İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak atamıştı.

Altunizade metrobüs durağında yine uzun kuyruklar oluştu
GÜNDEM
Altunizade metrobüs durağında yine uzun kuyruklar oluştu

Engin'in koltuğuna Gürsoy oturdu

Engin, 3.5 ay bu görevi yaptıktan sonra 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile istifa etmişti. Engin'in yerine 6 Aralık 2019 tarihinde Ulaşım Daire Başkanı olarak Doç. Dr. Mustafa Gürsoy atandı.

Mustafa Gürsoy

2 ay bile koltukta kalmadı

Gürsoy'un da yaklaşık 1.5 aylık görevinin ardından Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan ayrıldığı öğrenildi. Doç. Dr. Gürsoy’un geçici görevle İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na getirildiği, 31 Ocak 2020 itibari ile daire başkanlığını bırakarak üniversitedeki görevine geri döneceği kaydedildi.

Metrobüs duraklarında aşırı yoğunluk: İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar
GÜNDEM
Metrobüs duraklarında aşırı yoğunluk: İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar
Elazığda deprem: 4 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
4 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
100den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Bakan Akar'dan deprem açıklaması

​"Tüm birimlerimizle teyakkuzdayız, TSK yardıma hazır".

Abdullah Avcı dönemi bitti

Abdullah Avcı dönemi bitti

​Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Erdoğan ile Merkel arasında darbeci Hafter polemiği yaşandı.
G.Saray'da <br>'ayrılık' sözleri

G.Saray'da
'ayrılık' sözleri

​Mustafa Cengiz, Terim'e basın yoluyla cevap verdi.
Almanya'da<br>silahlı saldırı paniği

Almanya'da
silahlı saldırı paniği

​Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.
Çinli hasta<br>ülkesine gönderildi

Çinli hasta
ülkesine gönderildi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması.
Eşleşmeler <br>belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti.
Apple Lokma'yı <br>baş köşeye taşıdı

Apple Lokma'yı
baş köşeye taşıdı

Lokma, 2020 için en iyi 20 uygulama arasında.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.
Bakan Kurum'dan açıklama

Bakan Kurum'dan açıklama

"Akhisar'daki ağır hasarlı binalar için ödemeler Pazartesi başlayacak."

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.