İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'nda ikinci istifa: Doç. Dr. Gürsoy da 1.5 ayda görevi bıraktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasından bu yana, yönetici kadrolarında ve belediyenin işleyişinde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Metrobüs duraklarında, seferlerinde, İETT hatlarında patlak veren sorunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

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Kurumlar istikrarsızlık içinde

Aradan geçen süreye rağmen belediye kurumlarında da istikrar sağlanamadı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan 6 ay içinde ikinci kez istifa haberi geldi.

Taylan Engin

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Balıkesir'den getirtmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı da yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Taylan Engin'i İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak atamıştı.

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Engin'in koltuğuna Gürsoy oturdu

Engin, 3.5 ay bu görevi yaptıktan sonra 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile istifa etmişti. Engin'in yerine 6 Aralık 2019 tarihinde Ulaşım Daire Başkanı olarak Doç. Dr. Mustafa Gürsoy atandı.

Mustafa Gürsoy

2 ay bile koltukta kalmadı

Gürsoy'un da yaklaşık 1.5 aylık görevinin ardından Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan ayrıldığı öğrenildi. Doç. Dr. Gürsoy’un geçici görevle İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na getirildiği, 31 Ocak 2020 itibari ile daire başkanlığını bırakarak üniversitedeki görevine geri döneceği kaydedildi.