Gündem İBBde her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor PKK yandaşlarını gassal olarak işe almışlar
POLİTİKA

İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor: PKK yandaşlarını gassal olarak işe almışlar

Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle Din Adamları Yardımlaşma Derneği üyesi 23 zanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Derneğin kamu kuruluşlarına sızma çalışmalarına da iddianamede yer verildi. Sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girmesi sağlandı. İddiaya göre, maaşlarının bir kısmını derneğe aktarıyor, dolaylı olarak teröre destek veriyorlardı. Zanlılar, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını terörist ailelerine dağıtmakla da suçlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
İBBde her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor: PKK yandaşlarını gassal olarak işe almışlar
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Sözde vaazlar vererek halkın dini duygularını sömürdüler, terör propagandası yaptılar, elemanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdamını sağladılar... Bu iddialar, Din Adamları Yardımlaşma Derneği'ne yönelik soruşturmada yer aldı.

TRT Haber'den Hamza Çifçi'nin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK’nın uzantısı olduğu gerekçesiyle 23 dernek üyesi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede derneğin amacının Kürt kökenli vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürmek, bu yolla örgüte sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtildi.

  • Bunun için sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerince vaazlar verildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde propaganda yapıldı. Toplantılara zaman zaman Kandil'den gelen örgüt yöneticileri de katıldı.

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"İBB'de işe başladılar" iddiası

Derneğin kamu kuruluşlarına sızma çalışmalarına da iddianamede yer verildi. Sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girmesi sağlandı. İddiaya göre, maaşlarının bir kısmını derneğe aktarıyor, dolaylı olarak teröre destek veriyorlardı. Zanlılar, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını terörist ailelerine dağıtmakla da suçlanıyor.

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"Dernek yöneticileri referans oldu İBB'ye gassal olarak alındım"

Şüpheli ifadesi: “Benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak alınmamda DİAYDER dernek yöneticileri referans olmuşlardır. Benimle birlikte o dönemde 6 kişi daha DİAYDER derneği öncülüğünde işe alındı. Birlikte işe girdiklerim maaşlarından bir kısmını DİAYDER’e vereceklerini söylüyorlardı."

Dernek, Diyanet'in camilerine gitmeyin bildirisi yayınlamış

İddianamede derneğin 2013’te örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla yürüttüğü faaliyetlere de değinildi. "Diyanet'in camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı hatırlatıldı.

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335 sayfalık iddianame

Tüm tespit ve delillerin yer aldığı iddianame 335 sayfa tuttu. 23 sanık hakkında istenen ceza istemi belli oldu. İddianame İstanbul 14. ağır ceza mahkemesine gönderildi. Yargılama süreci, "terör örgütü üyeliği" başta olmak üzere pek çok suçlamayla önümüzdeki günlerde başlayacak.

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