İBB’den çıkarılan işçiler ile ilgili kurulan komisyonda CHP'li üyeler işçilere hakaret etti İBB’den çıkarılan işçiler ile ilgili kurulan komisyonda CHP'li üyeler işçilere hakaret etti İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu'nun görevlendirilmesiyle kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nunda CHP’li komisyon üyeleri işçilere hakaret etti. CHP’li komisyon üyelerinin üç çocuk babası bir işçiye “Aman dördüncü çocuğu yapmayın” bir diğer işçiye ise “Bu ne ya hepiniz de hasta mısınız?” ifadeleriyle hakaret ettikleri İBB Meclisi toplantısında gündeme geldi.

Haber Merkezi 12 Kasım 2019, 18:26 Son Güncelleme: 12 Kasım 2019, 18:40 Yeni Şafak