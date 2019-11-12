Gündem İBBden çıkarılan işçiler ile ilgili kurulan komisyonda CHPli üyeler işçilere hakaret etti
POLİTİKA

İBB’den çıkarılan işçiler ile ilgili kurulan komisyonda CHP'li üyeler işçilere hakaret etti

İBB’den çıkarılan işçiler ile ilgili kurulan komisyonda CHP'li üyeler işçilere hakaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu'nun görevlendirilmesiyle kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nunda CHP’li komisyon üyeleri işçilere hakaret etti. CHP’li komisyon üyelerinin üç çocuk babası bir işçiye “Aman dördüncü çocuğu yapmayın” bir diğer işçiye ise “Bu ne ya hepiniz de hasta mısınız?” ifadeleriyle hakaret ettikleri İBB Meclisi toplantısında gündeme geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 23 Haziran seçimlerinden sonra büyük bir işçi kıyımı ile gündeme gelmişti. Kamuoyunda yankı uyandıran bu işten çıkarmaların ardından İBB Meclis Toplantısında, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonunun görevlendirilmesiyle "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu" kuruldu. İşçilerin dinlendiği komisyonda CHP’li üyeler işçilere hakaret etti.

CHP’li komisyon üyelerin üç çocuk babası bir işçiye “Aman dördüncü çocuğu yapmayın” bir diğer işçiye ise “Bu ne ya hepiniz de hasta mısınız?” ifadeleriyle hakaret ettiler. CHP'li üyelerin bu tavrı İBB Meclis toplantısında AK Parti’li üyeler tarafından gündeme getirilerek eleştirildi.

İBB'de kıyıma devam
GÜNDEM
İBB'de kıyıma devam

Çıkarılan işçiler ve tazminat yükü

  • 24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçi çıkarıldı. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde işten çıkarılan işçi sayısı toplamda 5 bin 831’i buldu.
  • Bu işçilere 24 Ekim'e kadar ihbar ve kıdem tazminatı olarak kanuni hakları karşılığı 75 milyon 928 bin 931 lira ödendi. Bu rakama işe iade etmeme ve haksız fesih tazminatları dahil değil.

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GÜNDEM
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CHPli komisyon üyeleri işçilere hakaret etti

CHP'li komisyon üyeleri
işçilere hakaret etti

CHP'li üyelerin hakaretleri İBB Meclis'inde gündeme geldi.
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