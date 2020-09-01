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Gündem İmamoğlundan bir zam daha Hamidiye damacana su 12,5 TL oldu
İSTANBUL

İBB'den İstanbul'da Hamidiye Suları'na zam - İstanbul'da Hamidiye damacana su kaç para oldu?

İmamoğlu'ndan bir zam daha: Hamidiye damacana su 12,5 TL oldu

Seçim döneminde 'İstanbullu'nun yükünü hafifleteceğiz' diyerek kampanyasını yürüten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra adeta İstanbulluları zam yağmuruna boğmuştu. Geçtiğimiz yıl Hamidiye Suları'nın damacana fiyatını 9 liradan 11 liraya çıkartan İmamoğlu bir zam daha yaparak damacana sularının satış fiyatını 12,5 liraya yükseltti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zam yağmuru devam ediyor. İBB tarafından işletilen Hamidiye Sularına zam yapaılan zamlarla birlikte damacana su 12,5, pet şişe su 16,5 TL oldu.

Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yaptı: İBB'de neler oluyor?
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Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yaptı: İBB'de neler oluyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz 5 bin işçiyi kovan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği gibi 10 gün içinde ulaşımdan suya otoparktan bisiklet kiralamaya kadar birçok hizmete de zam yaptı.


ZAM FURYASI DEVAM EDİYOR

İBB yolculuğuna "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla çıkan İmamoğlu'nun yönetiminde İSKİ, minibüs, İSPARK zamlarından sonra Hamidiye Sularına da art arda zamlar ekleniyor.

İstanbul'da zam yağmuru: Parktan sonra Hamidiye suya da zam geldi
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İstanbul'da zam yağmuru: Parktan sonra Hamidiye suya da zam geldi

DAMACANA SU 12,5 TL OLDU

  • İBB tarafından Hamidiye Suları için daha önce damacanalar 9 liradan 11 liraya çıkartılırken bugünkü yapılan zamla 12,5 lira oldu. Pet şişe suları da yapılan son zamla birlikte 16,5 lira oldu.

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