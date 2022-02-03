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POLİTİKA

İBB'den kanunsuz kampanya: Valilik izni olmadan vatandaştan para topluyor

Her gün yeni bir skandala imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine gündemde. Geçtiğimiz hafta İstanbul karla mücadele ederken balıkçıda yemek yiyen Ekrem İmamoğlu şimdi de kanunu aykırı yardım kampanyası imza attı. Eğitim ve yardıma muhtaç ailelere destek adı altında valilikten izin alınmadan başlatılan kampanyaya tepkiler gelmeye başladı. Söz konusu kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na aykırı olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
İBBden kanunsuz kampanya: Valilik izni olmadan vatandaştan para topluyor
İBB'nin başlattığı yardım kampanyasının kanuna aykırı olduğu öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından 'İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz' sloganıyla başlatılan kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu öğrenildi.

İZİN YOK PARA İSTİYORLAR

İstanbul Vakfı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz! İSBAK A.Ş. vakfımız için destek kioskları geliştirdi; artık bu kiosklar aracılığıyla kredi veya banka kartınızla bağışta bulunabilirsiniz. Sizinle, yapacağınız her bir destekle daha güçlüyüz" denildi. İstanbul Vakfı'nın söz konusu paylaşımında kiosk noktalarına yönlendirme yapılıyor.

İstanbul Vakfı'nın internet sayfasında yapılan paylaşımda ise kiosk cihazlarından temassız banka kartı veya kredi kartı ile 20 TL bağışta bulunarak eğitime destek, aile destek ve anne-bebek desteğinin sağlanmasının hedeflendiği, yapılacak desteğin doğrudan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacağının iddia ediliyor. Sitede; kios lokasyonlarının İstanbul'da iki adreste bulunduğu ifade ediliyor.

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TOPLAMA KANUNU'NA AYKIRI

Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyası için İstanbul Valiliği'nden izin alınmadığı öğrenildi. Söz konusu kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.

İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
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İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi.


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Kanuna aykırı

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun; 'İzin alma zorunluğu' başlıklı 6. maddesinde 'Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…' deniliyor.

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