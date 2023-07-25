İBB'den öğrencileri mağdur edecek İstanbulkart kararı

İBB'nin öğrenci tarifeli İstanbulkart'larla ilgili aldığı karar liseden mezun olan ve üniversiteye hazırlanan öğrencileri mağdur edecek.
İBB'den 24 Temmuz'da 'Öğrencilerin dikkatine' başlığıyla yapılan açıklamada,
"YÖK ve MEB'den alınan verilere göre öğrenci statüsü biten İstanbulkartlar bugünden itibaren tam tarifeye dönüştürülecektir."
denildi.
Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren ve aniden alınan bu karara AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, tepki gösterdi. Türkyılmaz, kararın hukuka uygun olmadığını madde madde anlattı.
'Yaptığımız düzenleme hukuka aykırı şekilde uygulanmıyor'
'Yaptığımız düzenleme hukuka aykırı şekilde uygulanmıyor'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkyılmaz,
"Mecliste almış olduğumuz kararla; 'liseden mezun olup Üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin de 1 YIL süre işe bu kapsamda değerlendirilmesi..' şeklinde bir düzenlemeye gitmiştik. Yeni uygulamaya göre bu düzenleme hukuka aykırı bir şekilde uygulanmıyor. "
dedi.
'Bu uygulama öğrencilerimizi yaz sezonunda mağdur edecek ve üzecek bir uygulamadır'
'Bu uygulama öğrencilerimizi yaz sezonunda mağdur edecek ve üzecek bir uygulamadır'
Vizeleme işlemlerinin 1 yıl yapılması ve mezun olan öğrencilerin sosyal ve ekonomik olarak toparlanmasına müsaade edilmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz,
"Bu uygulama öğrencilerimizi yaz sezonunda mağdur edecek ve üzecek bir uygulamadır. Yine mecliste aldığımız %40 öğrenci indirim kararını hala uygulamayan İBB’nin bu uygulamaya büyük bir şevkle geçmesi ayrıca düşündürücüdür. Konuya ilişkin sağlıklı bir açıklama ve yeni bir değerlendirmeye acilen ihtiyaç var."
ifadelerini kullandı.
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18 dakika önce