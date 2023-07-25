İBB'den öğrencileri mağdur edecek İstanbulkart kararı

"Bu uygulama öğrencilerimizi yaz sezonunda mağdur edecek ve üzecek bir uygulamadır. Yine mecliste aldığımız %40 öğrenci indirim kararını hala uygulamayan İBB’nin bu uygulamaya büyük bir şevkle geçmesi ayrıca düşündürücüdür. Konuya ilişkin sağlıklı bir açıklama ve yeni bir değerlendirmeye acilen ihtiyaç var."