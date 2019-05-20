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Gündem İBBden Suriyelilere özel mezarlık iddiasına yalanlama
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İSTANBUL

İBB'den 'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada İstanbul'da Suriyelilere özel mezarlık alanı başlıklı haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İstanbul'da Suriyelilere özel mezarlık alanı" başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, bir gazetenin internet sitesinde "İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili açıklama yapılması gereği doğduğu aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentte bulunan yabancı uyruklu kişilere; din, dil, ırk, mezhep ve ülke ayrımı gözetmeksizin misafir gözüyle baktığı ve hiçbir ayrım yapmadan her türlü hizmeti yerine getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, İstanbul’da vefat eden Suriyeli misafirlerimiz, yakınlarının talepleri doğrultusunda İstanbul'un muhtelif mezarlıklarına defnedilmektedir. Söz konusu haberde isimleri geçen Kilyos ve Hekimbaşı Mezarlığı da bu mezarlıklar arasında yer almaktadır. Bahse konu haberde belirtilen bu iki mezarlıkta, sadece Suriyelilere özel bir mezarlık alanı yer aldığı iddiası asılsızdır.

  • Dolayısıyla, 'İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı' başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır.Dini, ırkı, mezhebi ve ülkesine bakılmaksızın tüm misafirlerimiz için uygulanan bu hizmetimizin, sadece Suriye uyruklu misafirleri ön plana çıkartarak, böylesi hassas bir konu üzerinden bile siyasi polemik oluşturma çabası ne yazık ki iyi niyet taşımamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki İstanbul’da defnedilen yabancı uyruklu misafirlerin kabirlerinin baştaşına, medfun bulunan kişi ile ilgili kendi dillerine ait bilgiler yazılmasına izin verilmektedir. Söz konusu bu izin, demokrasimizin bir gereği olup sadece Suriyelilere özgü bir durum değildir."

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