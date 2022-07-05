İBB'nin bir senede tamamlanabilen 250 metrelik yolun açılışını yapması sosyal medyada alay konusu oldu

Yapımına 18 Ağustos 2021’de başlanan Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu geçtiğimiz gün hizmete açıldı.

Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar'da yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaş ile transit geçiş yapan sürücülere hizmet verecek hat için gerçekleştirilen açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

YOLUN 500 METRESİNİ BEYKOZ BELEDİYESİ TAMAMLADI

Her fırsatta engellendiğini öne süren İmamoğlu'nun açılışını yaptığı yolun toplam 750 metre olduğu öğrenilirken yolun 500 metresini Beykoz Belediyesi'nin yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana kalan 250 metre yolu ancak tamamlayabilen İBB, sosyal medyada tepki çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen tepkilerden bazıları şöyle oldu:

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GÜNDEM Ekrem İmamoğlu Ramazan kolilerini alkollü paylaşımlar yapan kişilere ulaştırdığı ortaya çıkan İBB'ye kurban bağışı çağrısı yaptı