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İBB'nin geçen sene kapattığı Kuzguncuk Parkı'nda hala bir çalışma yapılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz sene zemin kısmında kayma olduğu gerekçesiyle kapattığı Kuzguncuk Parkı'nda çalışmalar hala tamamlanamadı. İBB'den vatandaşların uğrak noktası olan parkta yapılacak olan çalışmaların ne zaman biteceğine ilişkin açıklama gelmezken bölgenin son hali görüntülendi.

12:42 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İBB, bir buçuk yıl önce kapattığı Kuzguncuk Parkı'ndaki çalışmaları hala tamamlayamadı.

İBB, bir buçuk yıl önce kapattığı Kuzguncuk Parkı'ndaki çalışmaları hala tamamlayamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı'nı geçtiğimiz sene zemin kısmında kayma olduğu gerekçesiyle kapattı. İstanbulluların uğrak noktası olan parkın etrafı, zemin güçlendirme çalışmaları yapılacak olması sebebiyle İBB ekipleri tarafından panel çitlerle çevrildi.

Bir buçuk yıl geçti çalışma bitmedi

İBB'nin kapattığı boğaz manzaralı parktaki çalışmalar aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen hala tamamlanamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara ilişkin bir açıklama yapılmazken parkın kapatıldığı panel çitlere, “Park, sert zeminlerde güçlendirme çalışması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Sizleri en kısa sürede güvenli bir şekilde parkla buluşturmak için İBB’nin diğer birimleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir” yazılı pankart asıldığı görüldü.


#Kuzguncuk Parkı
#İBB
#Üsküdar
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