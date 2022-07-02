Gündem İBBnin ne yapıldığı belli olmayan etkinliğe ayırdığı bütçe şoke etti Saçmalık festivaline 215 bin TL harcamışlar
POLİTİKA

İBB’nin ne yapıldığı belli olmayan etkinliğe ayırdığı bütçe şoke etti: Saçmalık festivaline 215 bin TL harcamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği doğaçlama dans festivali, garip figürleri ile gündem olmuştu. Festival açılışında Alman bir dansçının gösterisi sosyal medyada çok konuşuldu. İBB meclisinde de bu garip gösteri tepkilere neden oldu. İBB'nin bu organizasyona ödediği rakamın 215 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
İBB’nin ne yapıldığı belli olmayan etkinliğe ayırdığı bütçe şoke etti: Saçmalık festivaline 215 bin TL harcamışlar
İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali tepki toplamıştı.

Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali adı altında bir organizasyon düzenledi.

İBB’nin ev sahipliğindeki festivalde dünyanın çeşitli ülkelerinden 180’in üzerinde dansçı, koreografi kurgulamadan, kompozisyon çalışmadan doğaçlama performans sergileyerek İstanbul'un farklı alanlarında gösteriler yaptı.

İlginç figürler gündem olmuştu

Festivale 10 Haziran’da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda start verildi.

Salondaki festival açılışında Alman bir dasçının gösterisi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İBB meclisinin bile gündemine gelen bu garip gösteriye tepki yağdı.

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İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali tepki çekti
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İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali tepki çekti
İBB, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlik sosyal medyada gündem oldu.

Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Instant Composition' isimli gösterisine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Alman dansçıya ne kadar ücret ödendiğini sordu.

İBB, daha önce flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yapmıştı.


İBB'ye maliyeti 215 bin lira oldu

Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine festivalin PR çalışmaları durdurulurken, organizasyon için harcanan paranın miktarı da belli oldu.

Ortaya çıkan belgelere göre İBB yönetimi festival organizasyonu için anlaştığı şirkete 215 bin lira ödedi.

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