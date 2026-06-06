İBB’ye bağlı İSTTELKOM’da arama

2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından başlatılan “Casusluk ve Veri Aklama” soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu’nun kozmik adamı olarak bilinen İBB iştiraki İSTTELKOM’un Genel Müdürü Melih Geçek ve kuruma ait 3 farklı adreste gece saatlerinde arama yapıldı.

Aramalarda ele geçirilen bir çok dijital materyale el koyuldu.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturma, İBB’ye ait dijital verilerin yurtdışına sızdırıldığı iddialarını kapsıyor. Bu dosyada adı geçen diğer isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün de bulunuyor.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Melih Geçek, hem Beylikdüzü Belediyesi döneminde hem de 2019 sonrasında İBB’de yürütülen dijital süreçlerin en kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geçek, uzun yıllar boyunca Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi döneminde görev aldı.

ALTYAPIYI KOPYALAYIN TALİMATI

Tanık ifadelerine göre Geçek, hem Beylikdüzü Belediyesi hem de CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bilişim altyapısını yöneten isimdi. Tanık ifadelerine göre Geçek, uzun yıllar boyunca İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki bilişim altyapısında görev aldı ve bu dönemde geliştirdiği bağlantılar üzerinden hem belediye içi hem de seçim kampanyalarında dijital koordinasyon görevini üstlendi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, ilk icraat olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin veri tabanının kopyalanması talimatını verdi. İmamoğlu’nun bu işlem için görevlendirdiği isimlerden biri yine Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Uzmanı Melih Geçek’ti.











