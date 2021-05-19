İbrahim Kalın: ABD'yi Filistin konusundaki tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ve katliamlarına her platformda sert bir dille tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. İsrail'in katliamlarını eleştirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı antisemitizmle suçladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına verdiği cevapta, "Cumhurbaşkanımızın haklı duruşuna mesnetsiz ithamlar ile karşılık vermek yerine ABD'yi Filistin konusundaki adil olmayan tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz" dedi.

"İsrail’in katliamları anti-semitizm yaftasıyla örtülemez"

Kalın açıklamalarının devamında, “Cumhurbaşkanımızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail’in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD’nin anti-semitizm ile bağdaştırması trajikomik bir yaklaşımdır. ABD görmese de vicdan sahibi herkes Filistin’de yaşanan vahşetin farkındadır. İsrail’in yapmış olduğu katliamlar anti-semitizm yaftasıyla örtülemez. ABD Dışişleri Bakanlığının gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

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