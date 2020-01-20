İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kendi Twitter hesabından, Almanya'da 11 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen Libya Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

GÜNDEM Ateşkes masası

Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" açıklamalarında bulundu.

Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.



Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.



Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 20, 2020