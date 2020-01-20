Gündem İbrahim Kalın Berlin Zirvesi, Libyada çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır
POLİTİKA

İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır

İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Berlin Zirvesine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkin ve çok yönlü diplomasisinin, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yaptığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kendi Twitter hesabından, Almanya'da 11 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen Libya Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Ateşkes masası
GÜNDEM
Ateşkes masası

Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
FOTOĞRAF 12
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Liderler fotoğraf çekiminin ardından konferans salonuna geçti.​
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konusunda gerçekleştirilecek Berlin Konferansı'na katılmak üzere Başbakanlık binasına geldi
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Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.
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Erdoğan konferans öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.
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Liderler aile fotoğrafı çektirdikten sonra konferans salonuna geçti. katılımıyla gerçekleşen Libya Zirvesi sona erdi.
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Berlin Conference on Libyan peace
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Berlin Conference on Libyan peace
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Berlin Conference on Libyan peace
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Berlin Conference on Libyan peace
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Berlin Conference on Libyan peace
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Berlin Conference on Libyan peace
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Berlin Conference on Libyan peace
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu Berlin Konferansı öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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