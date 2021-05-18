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POLİTİKA

Meral Akşener'e bir tepki de İbrahim Kalın'dan geldi: Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir" diyen Kalın, "Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir​
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır" dedi.

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