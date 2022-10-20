İbrahim Kalın TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirasını atan TTB Başkanı Korur'a tepki: Terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia ederek iftira attı.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalın, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.