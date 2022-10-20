Gündem İbrahim Kalın TSKya kimyasal silah kullandı iftirasını atan TTB Başkanı Korura tepki Terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
POLİTİKA

İbrahim Kalın TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirasını atan TTB Başkanı Korur'a tepki: Terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalın, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın TSKya kimyasal silah kullandı iftirasını atan TTB Başkanı Korura tepki: Terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia ederek iftira attı.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalın, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.


Türkiyede ilk konser

Türkiye'de ilk konser

​Yusuf İslam'dan gençlere mesaj: İslâm'ı keşfetmeden önce...
100 baz puanindirim bekleniyor

100 baz puan
indirim bekleniyor

​Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında.
Yenilenebilir enerjide Avrupada 5inciyiz

'Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Ajansı'nın düzenlediği foruma videomesaj gönderdi.

​Faiz artırdıkları halde enflasyon düşmüyor.

Sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı.

PKK'nın cinayetlerini<br>övenler TSK'ya saldırıyor

PKK'nın cinayetlerini
övenler TSK'ya saldırıyor

TSK'ya yönelik kimyasal silah iddialarına sert tepki.

​Üçüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

​ABD ziyaretinin karanlık tarafları var.

​Aracın motoru yolun ortasına düştü.

​İşte madendeki kurtarma çalışmalarına rehberlik eden kroki.

​Sakarya'daki zincirleme kazada dört yaralı var.

​76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti.

​Bilirkişi heyeti madende.

​Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu ABD'ye karşı S. Arabistan'ın yanında saf tuttu.

​Çoğu siyahi olan 10 kişiyi öldürmüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.