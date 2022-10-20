Gündem İbrahim Kalından TSKya kimyasal silah kullandı iftirasını atan TTB Başkanı Korura tepki Terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirasını atan TTB Başkanı Korur'a tepki: Terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalın, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalından TSKya kimyasal silah kullandı iftirasını atan TTB Başkanı Korura tepki: Terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia ederek iftira attı.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalın, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.


Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
OYNAT 01:02
Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı.

'TSK'NIN VERDİĞİ MÜCADELE EN ONURLU MÜCADELEDİR'

Korur'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar. Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."
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TSK'ya yönelik kimyasal silah iddialarına sert tepki.

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