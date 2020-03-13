İbrahim Kalın'dan koronavirüs açıklaması: İkinci vaka da kontrol altında, rehavet ve panik yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci koronavirüs vakasına ve okulların tatil edilmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, açıklamasında, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

İkinci vaka da kontrol altında.

Rehavet ve panik yok.

Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli.

Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim. https://t.co/P988CA9EKS — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 13, 2020

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