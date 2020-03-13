Gündem İbrahim Kalından koronavirüs açıklaması İkinci vaka da kontrol altında, rehavet ve panik yok
POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan koronavirüs açıklaması: İkinci vaka da kontrol altında, rehavet ve panik yok

İbrahim Kalın'dan koronavirüs açıklaması: İkinci vaka da kontrol altında, rehavet ve panik yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci koronavirüs vakasına ve okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok" diyen Kalın, okulların toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci koronavirüs vakasına ve okulların tatil edilmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, açıklamasında, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

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