​İbrahim Kalın'dan Macron'a fotoğraflı yanıt: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım​

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen ve bu sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a meşhur fotoğrafla cevap verdi.
Kalın, Twitter hesabından, Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım" ifadelerini kullandı.
Sözü uzatıp kendimizi yormayalım. pic.twitter.com/8u64UKUJfT
Sözü uzatıp kendimizi yormayalım. pic.twitter.com/8u64UKUJfT— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 11, 2020
- Kalın'ın paylaştığı bu fotoğraf geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti.
G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden... pic.twitter.com/pybSTA0iNQ
G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden... pic.twitter.com/pybSTA0iNQ— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 28, 2019
G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden... pic.twitter.com/pybSTA0iNQ
G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden... pic.twitter.com/pybSTA0iNQ— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 28, 2019
Adalet Bakanı Gül'den de anlamlı kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Twitter hesabından Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaştı.
September 11, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu.
Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemine ait videoda, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz" ifadeleri yer alıyor.