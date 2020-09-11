Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İbrahim Kalından Macrona fotoğraflı yanıt Sözü uzatıp kendimizi yormayalım
POLİTİKA

​İbrahim Kalın'dan Macron'a fotoğraflı yanıt: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım​

İbrahim Kalın'dan Macron'a fotoğraflı yanıt: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım" açıklamasında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve bölgedeki gerilimin ardından yaşanan sürece ilişkin sosyal medya hesabından belediye başkanlığı dönemine ait bir görüntüsüyle video paylaşmıştı. Videoda, 'Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz' ifadeleri yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğu bu fotoğraf geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğu bu fotoğraf geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen ve bu sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a meşhur fotoğrafla cevap verdi.

Kalın, Twitter hesabından, Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım" ifadelerini kullandı.

Macron'un haddini aşan açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Türkiye size en uygun cevabı verecektir
GÜNDEM
Macron'un haddini aşan açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Türkiye size en uygun cevabı verecektir
  • Kalın'ın paylaştığı bu fotoğraf geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken poz
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken poz

Adalet Bakanı Gül'den de anlamlı kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Twitter hesabından Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu.

Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemine ait videoda, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz" ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
OYNAT 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemine ait videoda, 'Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz' ifadeleri yer alıyor.

Abone Ol Google News
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.