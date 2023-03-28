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Gündem

İbrahim Tatlıses 5. kez AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasi görüşüyle de sık sık gündeme gelen İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 5. kez AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

12:43 . 28/03/2023 Salı
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14 Mayıs seçimlerine 47 gün kaldı. Partilerin milletvekili aday adayı başvuru işlemleri yavaş yavaş sona eriyor. Başvurularını tamamlayan AK Parti'de temayül yoklamasının ardından mülakat sürecine geçildi. Binlerce başvurunun olduğu AK Parti'de ünlü isimler adaylıklarıyla dikkat çekiyor. Geçmişte 4 defa AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses'ten yeni bir hamle geldi.

5. kez aday oldu

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için memleketi Şanlıurfa'dan 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Aday adaylığı başvuru belgelerini AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na teslim eden Tatlıses, adaylıktan sonra ilk açıklamasında bulundu.

"Şanlıurfa'ya hizmet için varım"

MedyaUrfa'ya konuşan Tatlıses, "Şanlıurfa'ya hizmet için varım" ifadelerini kullandı. İbrahim Tatlıses'in aday olduktan sonraki ilk açıklaması ise şu şekilde: "Urfa’ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa’m için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa’nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa’ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa’ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa’ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiç bir hemşehrimini yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa’ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa’nın sorunlarını cesurca dile getireceğim."




#ibrahim tatlıses
#şanlıurfa
#ak parti
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