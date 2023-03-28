İbrahim Tatlıses 5. kez AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

MedyaUrfa'ya konuşan Tatlıses, "Şanlıurfa'ya hizmet için varım" ifadelerini kullandı. İbrahim Tatlıses'in aday olduktan sonraki ilk açıklaması ise şu şekilde: "Urfa’ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa’m için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa’nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa’ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa’ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa’ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiç bir hemşehrimini yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa’ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa’nın sorunlarını cesurca dile getireceğim."