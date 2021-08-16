Bakan Soylu CHP'li Engin Altay'ı Kılıçdaroğlu'na şikayet etti: Buradan şikayetçiyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulunmak üzere dün kente gitti.
Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Kılıçdaroğlu, sel felaketindeki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Engin Altay'ı Kılıçdaroğlu'na şikayet etti
Bakan Soylu, sel bölgesine giderek "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden gelen ekipler şehre sokulmadı" yalanını ortaya atan Engin Altay'ı göstererek, Kılıçdaroğlu'na şikayet etti. Bakan Soylu, "Buradan şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.
Engin Altay'ın sözlerini Kılıçdaroğlu yalanlamıştı
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, "Ekipler şehre sokulmadı" sözlerini, CHP'li belediyelerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar yalanlamıştı.
Kılıçdaroğlu da Sinop'taki sel bölgesinde yaptığı açıklamada, Altay'ı yalanlayarak, "Belediye başkanlarımız elinden gelen bütün çabalarımızı gösterdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın güçlü bir ekibi ve araçları var burada. Diğer belediye başkanlarımızın da var." ifadelerini kullanmıştı.