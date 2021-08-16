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POLİTİKA

Bakan Soylu CHP'li Engin Altay'ı Kılıçdaroğlu'na şikayet etti: Buradan şikayetçiyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Burada, sel felaketinden siyaset devşirerek asılsız ithamlarla hükümeti hedef alan Engin Altay'ı işaret eden Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kulağına eğilerek, "Buradan şikayetçiyiz" dedi. Altay, Kılıçdaroğlu tarafından da yalanlanan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden gelen ekipler şehre sokulmadı" iddiasında bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri ​Bakan Süleyman Soylu CHPli Engin Altayı Kemal Kılıçdaroğluna şikayet etti: Buradan şikayetçiyiz
Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Altay, sel bölgesinde Bakan Süleyman Soylu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulunmak üzere dün kente gitti.

Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Kılıçdaroğlu, sel felaketindeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Engin Altay'ı Kılıçdaroğlu'na şikayet etti

Bakan Soylu, sel bölgesine giderek "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden gelen ekipler şehre sokulmadı" yalanını ortaya atan Engin Altay'ı göstererek, Kılıçdaroğlu'na şikayet etti. Bakan Soylu, "Buradan şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu CHP'li Engin Altay'ı Kılıçdaroğlu'na şikayet etti: Buradan şikayetçiyiz
OYNAT 00:22
Bakan Soylu CHP'li Engin Altay'ı Kılıçdaroğlu'na şikayet etti: Buradan şikayetçiyiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Burada, sel felaketinden siyaset devşirerek asılsız ithamlarla hükümeti hedef alan Engin Altay'ı işaret eden Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kulağına eğilerek, 'Buradan şikayetçiyiz' dedi.

Engin Altay'ın sözlerini Kılıçdaroğlu yalanlamıştı

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, "Ekipler şehre sokulmadı" sözlerini, CHP'li belediyelerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar yalanlamıştı.

Kılıçdaroğlu da Sinop'taki sel bölgesinde yaptığı açıklamada, Altay'ı yalanlayarak, "Belediye başkanlarımız elinden gelen bütün çabalarımızı gösterdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın güçlü bir ekibi ve araçları var burada. Diğer belediye başkanlarımızın da var." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekipleri sel bölgesine sokulmadı’ iddiasını CHP'li belediyeler yalanladı
GÜNDEM
CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekipleri sel bölgesine sokulmadı’ iddiasını CHP'li belediyeler yalanladı

CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekiplerimiz sel bölgesine sokulmadı’ sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı
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CHP'li Engin Altay’ın ‘yardım ekiplerimiz sel bölgesine sokulmadı’ sözlerini Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı
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