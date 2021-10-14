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POLİTİKA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın 'silah ruhsatı verilmediği' iddiasını yalanladı: 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisine silah ruhsatı verilmediğine yönelik iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, "Ümit Özdağ adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır" dedi.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağın silah ruhsatı verilmediği iddiasını yalanladı: 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır
İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yazılı açıklamasında, Özdağ'ın dün katıldığı bir programda "silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğine" ilişkin ifadeler kullandığını hatırlattı.

Özdağ adına 2000 ve 2001 yıllarında düzenlenmiş iki ayrı silah ruhsatı bulunduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:

  • "Yusufeli Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile resmi belgelerin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15 Ocak 2013'te kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatı süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir. Ayrıca 2019'da 6136 sayılı kanunda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvurusu üzerine 30 Aralık 2020 ve 27 Temmuz 2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir. Sonuç, Ümit Özdağ adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır."

Çataklı, basın mensuplarına ve takipçilere Özdağ'ı ciddiye almamalarını önerdiklerini ifade etti.

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