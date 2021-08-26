Gündem Ümit Özdağın hedef gösterdiği Afgan genç marketinin ismini değiştirdi
KIRŞEHİR

Ümit Özdağ'ın hedef gösterdiği Afgan genç marketinin ismini değiştirdi

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın sosyal medyada hedef göstermesinin ardından birkaç gün iş yerini açmayan Afgan genç M.S, marketinin ismini "Armağan" olarak değiştirerek, tabelalarını yeniledi.

Haber Merkezi AA
Ümit Özdağın hedef gösterdiği Afgan genç marketinin ismini değiştirdi
Ümit Özdağ

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir süre önce sosyal medya hesabından, Afganistanlı M.S'nin işlettiği marketin fotoğrafını paylaşarak, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadesini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Son aylarda mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden bu yönde pek çok paylaşımda bulunan Özdağ, bu tweetiyle Afgan genci hedef gösterdi. Bunun üzerine polis ekipleri de market çevresinde güvenlik önlemi aldı.

MARKETİN YENİ ADI 'ARMAĞAN'

Birkaç gün iş yerini açmayan M.S, "Afgan" olan marketinin ismini de "Armağan" olarak değiştirerek, tabelalarını yeniledi.

AFGAN GENÇ: ÜZÜNTÜ DUYDUM

Afganistan'da da market işlettiğini, ülkesinde yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'ye geldiğini belirten M.S, Kırşehir'i sevdiğini ve yaklaşık 3 ay önce açtığı marketinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Ümit Özdağ Afgan esnafı hedef gösterdi
GÜNDEM
Ümit Özdağ Afgan esnafı hedef gösterdi
Abone Ol Google News
Gruplardayız

Gruplardayız

Randers'i 2-1 yenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde.
Avrupada havlu attık

Avrupa'da havlu attık

​Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 kaybetti.
Bunu size ödeteceğiz

Biden'dan Kabil'deki terör saldırılarına ilişkin açıklama.

​Çifte saldırı sonrası üçüncü patlama meydana geldi.
Genç dostu şehir; Bursa

Genç dostu şehir; Bursa

​Başkan Aktaş, Bursa'nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Tur Fenerbahçe'nin

Tur Fenerbahçe'nin

​Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Beşiktaş'ın<br>rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın
rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düştü.

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak.

​Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul’un ‘kira’ sorunu
Gündem

İstanbul’un ‘kira’ sorunu

Konut arzının azalması ve artan kiralık konut talebi sadece son birkaç ayda kira fiyatlarında %70’e varan artışlara yol açtı. Kiralık konutta tek sorun zamlar değil. Kiracının 657’ye tabi devlet memuru olması ya da bir memurun kefil olmasını şart koşanlar var. Bazı emlakçılar ev sahibinden 2 bin-2 bin 500 liraya kiraladıkları evleri internet üzerinden bin-bin 500 lira daha pahalıya pazarlıyor.
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da meydana gelen ve 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik sert sözler söyleyerek "Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşinize düşeceğiz ve bunu size ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca patlamaların sorumlusu olduğunu söylediği DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri verdiğini açıkladı.
Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
Ekonomi

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner

AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.