Ümit Özdağ'ın hedef gösterdiği Afgan genç marketinin ismini değiştirdi

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir süre önce sosyal medya hesabından, Afganistanlı M.S'nin işlettiği marketin fotoğrafını paylaşarak, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadesini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Son aylarda mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden bu yönde pek çok paylaşımda bulunan Özdağ, bu tweetiyle Afgan genci hedef gösterdi. Bunun üzerine polis ekipleri de market çevresinde güvenlik önlemi aldı.

MARKETİN YENİ ADI 'ARMAĞAN'

Birkaç gün iş yerini açmayan M.S, "Afgan" olan marketinin ismini de "Armağan" olarak değiştirerek, tabelalarını yeniledi.

AFGAN GENÇ: ÜZÜNTÜ DUYDUM

Afganistan'da da market işlettiğini, ülkesinde yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'ye geldiğini belirten M.S, Kırşehir'i sevdiğini ve yaklaşık 3 ay önce açtığı marketinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

REKLAM