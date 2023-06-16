İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aranan 3 bin 97 kişinin yakalandığını açıkladı

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında, 8 bin 780 ekip, 30 bin 986 personelimiz görev aldı. Uygulama sonucunda, bin 190’ı hükümlü bin 907’si yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 3.097 şahıs yakalandı. Ayrıca 7’si çocuk, 16 kayıp bulundu.