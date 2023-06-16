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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aranan 3 bin 97 kişinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik uygulamada, bin 190'ı hükümlü, bin 907'si ise yakalama emri ile aranan 3 bin 97 kişinin yakalandığını açıkladı.

14:28 . 16/06/2023 Cuma
DHA
Güvenlik güçlerimiz operasyon düzenledi. (Foto: Arşiv)

Güvenlik güçlerimiz operasyon düzenledi. (Foto: Arşiv)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında, 8 bin 780 ekip, 30 bin 986 personelimiz görev aldı. Uygulama sonucunda, bin 190’ı hükümlü bin 907’si yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 3.097 şahıs yakalandı. Ayrıca 7’si çocuk, 16 kayıp bulundu.
Operasyona katılan, ülkemizin Huzur ve güvenliğinin teminatı kahramanlarımızı tebrik ediyorum."
#Ali Yerlikaya
#Emniyet
#Jandarma
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