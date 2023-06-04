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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevi Süleyman Soylu'dan devraldı

Yeni kabinede İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu'dan görevi devraldı. Yerlikaya, "Mavi vatanımızın her bir damlası bize emanet. Milletimizin her bir ferdi bize emanet. Biz milletimizin emrindeyiz" dedi.

12:42 . 4/06/2023 Pazar
DHA
Süleyman Soylu - Ali Yerlikaya

Süleyman Soylu - Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta düzenlenen törenle Süleyman Soylu'dan görevi devraldı. Soylu, Türkiye'nin son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, "Nihayetinde geçtiğimiz pazar gününü tamamladığımız seçimle birlikte Türkiye Yüzyılı’na Allah'a çok şükür güçlü bir adım attık. Allah bizlere de önce Çalışma Bakanı olarak, sonra da 7 yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak bu sürece dahil olmayı, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışmayı ve bu aziz millete hizmet etmeyi nasip etti. Bizler görevde olduğumuz süreç içerisinde tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bahşettiği bu fırsatın ve onurun gereğini hakkıyla yerine getirebilmek için Cenabıhakk’ın ve aziz milletimizin rızasına nail olabilmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyduk. Şimdi de inşallah sorumluluğu ağır ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti yetkinliğinden müsterih olduğunuz mesai arkadaşımıza teslim ediyoruz" dedi.

Yerlikaya: Aşk ile çalışacağız

Bakan Ali Yerlikaya da Soylu’ya teşekkür ederek, "Hizmet bayrağını sizden devralmak bizim için bir onur. Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, bölünmez bütünlüğü muhafaza etmek varlık sebebimizdir. Mavi vatanımızın her bir damlası bize emanet. Milletimizin her bir ferdi bize emanet. Biz milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan taviz verilmeyecektir. Tüm suçlarla mücadelemiz sürecek. Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı yine hep birlikte saracağız. Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye Yüzyılı’na damgasını vuracak. Tüm bunları yaparken de tek amacımız, nihai gayemiz rızayı ilahidir, Allah rızasıdır ve aziz milletimizin hayır dualarını almaktır. Çıktığımız bu yolda Cenabıhak bizi emanete layık kılsın. Ve yürekten diyorum ki; aşkla çalışan yorulmazmış. Bizler de aşk ile çalışacağız ve Allah’ın izniyle de yorulmak bilmeyeceğiz ve bunu da hep birlikte el birliğiyle yapacağız" diye konuştu.


#Süleyman Soylu
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
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