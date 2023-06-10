İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yaralarımızı hep birlikte saracağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Büyük bir dram yaşadık. Gerçekten yüzyılın felaketi deprem 11 ilimizde sevgili canlarımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hep dualar ediyoruz. Rabbim tekrarından bizleri korusun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o ilk andan bu ana kadar ve bundan sonra kalıcı konutlara depremzede vatandaşlarımızı teslim edince, depremden etkilenen şehirlerimizi öncesinden daha güzel hale getirinceye kadar heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

'Çalışmaya devam edeceğiz'

Sözlerine devam eden Yerlikaya, "Pazartesi İçişleri Bakanı olarak göreve başladım. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Gece-gündüz demeden büyük heyecanla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Adıyaman 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerimizden birisi." ifadelerini kullandı.

'Topyekün seferberliğimiz devam ediyor'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya toplantıya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yüzyılın Felaketi’nin 125. gününde Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezimizde Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Bu büyük felaketi, Devletimiz, Hükümetimiz, Belediyelerimiz, STK’larımız, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız birlikte Milletimiz el ele vererek Asrın Kardeşliğine dönüştürdü Topyekün seferberliğimiz devam ediyor ve her bir vatandaşımız sıcak yuvalarına kavuşana kadar da devam edecek. Hep söylediğimiz gibi: Yaralarımızı hep birlikte saracağız!" ifadelerine yer verdi.















