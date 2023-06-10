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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yaralarımızı hep birlikte saracağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya; "Topyekün seferberliğimiz devam ediyor ve her bir vatandaşımız sıcak yuvalarına kavuşana kadar da devam edecek" dedi.

13:53 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Büyük bir dram yaşadık. Gerçekten yüzyılın felaketi deprem 11 ilimizde sevgili canlarımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hep dualar ediyoruz. Rabbim tekrarından bizleri korusun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o ilk andan bu ana kadar ve bundan sonra kalıcı konutlara depremzede vatandaşlarımızı teslim edince, depremden etkilenen şehirlerimizi öncesinden daha güzel hale getirinceye kadar heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

'Çalışmaya devam edeceğiz'

Sözlerine devam eden Yerlikaya, "Pazartesi İçişleri Bakanı olarak göreve başladım. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Gece-gündüz demeden büyük heyecanla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Adıyaman 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerimizden birisi." ifadelerini kullandı.

'Topyekün seferberliğimiz devam ediyor'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya toplantıya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yüzyılın Felaketi’nin 125. gününde Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezimizde Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Bu büyük felaketi, Devletimiz, Hükümetimiz, Belediyelerimiz, STK’larımız, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız birlikte Milletimiz el ele vererek Asrın Kardeşliğine dönüştürdü Topyekün seferberliğimiz devam ediyor ve her bir vatandaşımız sıcak yuvalarına kavuşana kadar da devam edecek. Hep söylediğimiz gibi: Yaralarımızı hep birlikte saracağız!" ifadelerine yer verdi.




Ali Yerlikaya kimdir?
Ali Yerlikaya kimdir?

Konya doğum olan Ali Yerlikaya, ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 27 Ekim 2018'den beri İstanbul Valisi olarak görev yapmaktadır. Daha önce 2015-18 yılları arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Ali Yerlikaya, 26 Ekim 2018 Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği atanmıştı. Ali Yerlikaya yeni kabinede Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı oldu. Peki Ali Yerlikaya kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın hayatı ve biyografisi.


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Adıyaman
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