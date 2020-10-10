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POLİTİKA

İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Yalandır, provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmelerine yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamaların başlı başına yeni bir istismar alanı olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, iddiaların doğru olmadığını yalan ve provokasyon temelli olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez.

Kaldı ki, devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir.

Ancak inanç grupları -son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum- tarihsel sürecimizin geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür.

SALDIRILARA FIRSAT VERİLMEYECEK

Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur. Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir.

YALANDIR, PROVOKASYONDUR

İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur."

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