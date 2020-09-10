İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz'u unutarak kim işlem yaparsa haindir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106’ncı dönem Kaymakamlık Kursu kura törenine katıldı.

Törende görevden alınan kaymakamlara ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Son kararımızda açığa alınan kişiler arasında ilk kez açığa alınanlar olduğu gibi, daha önceki adli süreçlerde mahkemece haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş ve görevi iade edilmiş kişiler olduğu gibi, yine daha önceki soruşturmalarda haklarında herhangi bir şey bulunmadığı için idari ve adli soruşturmaları kapatılan kişiler olduğu gibi, burada da 58 kişi ile ilgili bu tip değerlendirmeler oldu. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim 2008, 2009, 2010, belki 2013 yılında göreve başlayanlar. Hesap ettiğimiz gibi yaklaşık 8-12 yıllık kaymakamlar" dedi.

Görevden almalarla ilgili basında yer alan iddialara tepki gösteren Soylu, "Bizim söylediğimiz net ve açıktır. Söyledikleri bizim tarafımızdan sırf nedamet getirdiği için atama yapıldı gibi bir iddia ne bizler için söz konusu olabilir ne de devlet ciddiyeti ile bağdaşabilir. Bu hadiseyi saçma sapan mesnetsiz iddialarına delil yapmayı çalışanlara bizim o zaman söylediğimiz net ve açıktır. Söyledikleri sırf nedamet getirdi diye bizim tarafımızdan böyle bir atama yapılması mümkün değildir. Burası İçişleri Bakanlığı, burada gelişigüzel iş olmaz. Yürüyen süreçler, bu süreçlerin getirdiği sonuçlar var. Kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş, ne yapmamız lazım, tedbir almayacak mıyız. Bu ilk defa yaptığımız bir işlem değil, bundan bir buçuk ay önce yaklaşık 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini pasif göreve çektik. Neden? Meselenin açıklığa kavuşmasının temini için" diye konuştu.

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"15 Temmuz’u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir"

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini söyleyen Soylu, "Burada tekrar söylüyorum. 15 Temmuz’u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir. Buna şahsım da dahildir. Biz buradan gideceğiz bu devlet, bu millet ebedidir. Bu süreçlerde kendine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Bu kadar açık ve net. Biz gereğini yapıyoruz. Titizlikle yapıyoruz ama anlamak istemiyorlar. Gözlerini hırs ve kindarlık bürümüş. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ saldırıyor, Cumhuriyet Gazetesi saldırıyor, Oda TV saldırıyor, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet partisi sözcüleri saldırıyor. Elbette ki bütün bunları bizlere yapanların sebeplerini bilmiyor değiliz" açıklamasında bulundu.

"Bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar"

İddiaların hedefinde soruşturmayı yürüten kurumları zayıflatmak olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu coğrafya zor bir coğrafyadır. Bu coğrafyada bu ülkeyi yönetmeye çalışanların idamlık ve bayramlık gömleği olur, bunu bilmeyen yola çıkmasın. Bizim bakanlığımıza saldırma sebepleri İçişleri Bakanlığının FETÖ soruşturmasında önemidir. FETÖ soruşturmalarını iki kurum yapar; biri emniyet, biri diğeri yargıdır. Bu iki kurum soruşturmaları ciddi bir iş birliği ile yürütmektedir. Burayı sulandırmak, bu soruşturmaları akamete uğratmak, bu iş birliğini zayıflatmak, bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Saldırının temel sebebini burada aramak lazım" dedi.

15 Temmuz’da emniyet ve jandarmada görevli personel sayısına ilişkin bilgiler paylaşan Soylu, "15 Temmuz 2016’da İçişleri Bakanlığında 138 bin 361 jandarma personeli vardı, bunun 50 bini hükümlü jandarmaydı. O tarihte bizim toplam personelimiz 70 bin civarındaydı. Jandarma teşkilatının 70 bin-75 bin olan personelinden bugüne kadar FETÖ dolayısıyla ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 561. Halen şu anda açıkta bulunanların sayısı ise 2 bin 945, adli ve idari soruşturmaları yürütülen. Aynı şekilde emniyet teşkilatımızın toplam mevcudu 273 bin kişiydi. Bunun içinde sivilleri de var. Bugüne kadar emniyet teşkilatımızdan FETÖ ile ihraç edilen kişi sayısı 30 bin 580. İçişleri Bakanlığına geldiğim gün şöyle bir rakam vardı. 21 bin 500 civarında emniyet müdürünün 14 bini ihraç. Yani 7 bini çalışıyor. Biz hangi süreçlerden geldik. 200 kaymakamımız ilçelerde eksik. Vali yardımcılarını saymıyorum. Bazı illerimiz bir, bazı illerimizi iki vali yardımcısıyla götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Kimlerle iş tuttuğunuz, kime uşaklık yaptığınız belli"

Hakkındaki iddialara cevap vermesinin eleştirildiğini aktaran Soylu, "Bugün Cumhuriyet Gazetesi’nde yazan, bana bazen kızıyorlar bunları muhatap almayın diye. Yalan ve ihaneti muhatap almazsanız hata ederseniz. Allah’ın emridir muhatap alacaksınız. Diyor ki oradaki berduş, ’İçişleri Bakanlığı yüzde 3,5 ancak şey yapıldı’. Elinin tersiyle itiyorlar. Berduşa sesleniyorum; ben senin gibi birinin, öbürünün adamı değilim. Milletin adamıyım. Kimlerle iş tuttuğunuz, kime uşaklık yaptığınız belli. Bunlara rağmen biz doğruları yapmaya çalışıyoruz. Taviz vermeden devam edeceğiz. İthamlar doğru ve hoş değildir. İthamlarından korkup yolumuzdan dönecek değiliz" şeklinde konuştu.

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