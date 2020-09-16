Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanı Soylu açıkladı Siirtte 5 terörist daha ölü ele geçirildi
POLİTİKA

​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Siirt'te 5 terörist daha ölü ele geçirildi​

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Siirt'te 5 terörist daha ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda Siirt'te bugün 5 terörist ölü ele geçirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29 oldu" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerinin bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdiğini açıkladı.

Soylu, "Son bir haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Abone Ol Google News
Türkiyede olsa yer yerinden oynar

Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

​Fransa'nın 2.5 milyar euro'luk adliye binasını su bastı.
HES kodu bu yüzden önemli

HES kodu bu yüzden önemli

​Karantinada olması gerekirken otogara gidince yakalandı.
İfadeye çağrıldı

İfadeye çağrıldı

Halil Sezai, yaşlı adama öldüresiye dayak atmıştı.

İlk fotoğraf geldi

İlk fotoğraf geldi

​Türkiye'de tarihi gün: Korona aşısında ilk aşı yapıldı.

İhanet anlaşması imzalandı

İhanet anlaşması imzalandı

​Trump: Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız

Kaşla göz<br>arasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.