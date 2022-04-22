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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Bursa ve İstanbuldaki saldırıların faillerini tespit ettik
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Her iki saldırının da faillerini tespit ettiklerini açıklayan Soylu, ''Biri MLKP biri DKP'' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
İçişleri Bakanı Soylu: Bursa ve İstanbuldaki saldırıların faillerini tespit ettik
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Safranbolu'dan katıldığı NTV canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bursa ve İstanbul'daki bombalı saldırılar

Son bir kaç gündür önce Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse ardından İstanbul’da TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırılar yaşandı. İlk bulgulara göre bu saldırılar PKK’yı mı işaret ediyor? Bu saldırılarla ilgili soruşturmada gelinen son aşama nedir?

Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Önceki dönemlerle kıyas kabul etmeyecek kadar önemli adımlar attı. Terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar yurt içinde 1789 terör eylemi engellendi. Terörle mücadelede başarının temelinde yeni konsept var.

Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetti, mağaralarda.

''FAİLLERİ TESPİT ETTİK''

İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'da eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi.

Cezaevi aracına bombalı saldırı: El yapımı patlayıcı ile uzaktan patlattılar, bir personel şehit oldu
GÜNDEM
Cezaevi aracına bombalı saldırı: El yapımı patlayıcı ile uzaktan patlattılar, bir personel şehit oldu

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'ya saldırı düzenlendi: Patlama anı kamerada
OYNAT 00:42
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'ya saldırı düzenlendi: Patlama anı kamerada
Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'ya patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında gerçekleştirilen olayda, ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

Son günlerde sığınmacılar konusu kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye’de geçici barınma statüsünde kaç sığınmacı bulunuyor? Bunların geri gönderilmesiyle ilgili bir plan var mı?

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.

''SURİYELİLERE BAYRAM İZNİ YOK''

Geçen hafta itibarıyla valilerimize 'bayram izni verilmeyecek' dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler.

Sır gibi saklanıyordu

Sır gibi saklanıyordu

'Patara'nın Yunusu' gömüldüğü yerden 10 yıl sonra çıkarıldı.
TOKİden 39 ilde konut satışı

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