İçişleri Bakanı Soylu: Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam ediliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarının, ona sağ bir şekilde ulaşılması umuduyla sürdüğünü bildirdi.

Selden etkilenen bölgede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam kırsal Dudaklı Mahallesi'nde bir evde engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Akbaba'ya Allah'tan rahmet dileyen Soylu, cenaze töreninin bugün yapılacağını dile getirdi.

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Bölgede aynı aileden 4 kişiye ait cansız bedenlerin de bulunduğunu, kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"İlk etapta Bursa'daki arama kurtarma timleri bölgede çalışma yürüttü. Ardından Kocaeli ve İstanbul'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, diğer arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları, AFAD geldiler ve sabah erken saatler itibarıyla 4 vatandaşımıza ulaştılar. Kader Akbaba, Dudaklı Mahallesi'ndeydi. Medine Bilen, Nazime Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen'e ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet etsin. Başımız sağ olsun. Derya'nın aranmasına devam ediyor. Tabii duamız şu, canlı bir şekilde ulaşabilmek. Bütün ekiplerimiz, havadan da insanlı keşif uçaklarımız, diğer hava araçlarımız, aynı şekilde aramalara devam ediyor.

Olay olur olmaz gerek AFAD ve kurtarma ekiplerimiz, gerek Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz ve aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, hasar nedir ve psikososyal destek nasıl sağlanır... Gece itibarıyla hem Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ile beraber hem kriz merkezi oluşturdular. Gerek gıda olsun, gerek yol temizleme çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 10'un üzerinde aracı sürükleyen su, bir yerde birikinti oluşturdu. O araçlar alındı. Halen alınmaya devam ediyor, birkaç araç daha söz konusu. Bütün bunlarla birlikte hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır."

"Gerekli tedbirler alınacak"

Bakan Soylu, yaraların sarılması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Olayın ardından gece saatlerinde bölgeye geldiğini anımsatan Soylu, "Dün gece buradaki köylülerimizle konuştuğumda mahallelerinde hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini, yukarıdan aşağı, dağdan geldiğini söylediler, muhtarımız da diğer buranın sakinleri de. Bu konuda elbette ki bugünden sonra gerekli tedbirler alınacak. Özellikle burayla ilgili soruyu ben de sordum; merakımı celbetmişti. Kanalizasyon, altyapı, gerekli hizmetler var. Çok şiddetli bir yağış olunca bazen taşıyamıyor. Maliyeti yüksek ve acı kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Bölge için sarı alarm verildi. 13.00-19.00 saatlerinde şiddetli yağış bekleniyor." ifadesi üzerine Soylu, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Meteoroloji, bu konudaki uyarıları çok önceden yapıyor. Dikkat etmek gerekir. Buna ait de gerekli tedbirleri almak gerekir. İnşallah bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız diye temenni ve dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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