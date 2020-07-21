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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakırda 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

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Buna göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 75 farklı noktada düzenlenen operasyonda, 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi.

Son bir ayda ele geçirilen kenevirin 50 milyon 250 bin kök, esrarın ise 10 tona ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit yok." ifadesini kullandı.

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