İçişleri Bakanı Soylu: Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın işgalci olduğu tespit edilmiş bir gerçek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan Meclis Başkanı'nın Türkiye aleyhinde sözleri olduğunu belirterek, 'Bir ülke aleyhine söyleyecek sözünüz varsa onun vereceği cevabı dinleyecek cesaretinizin de olması lazım. Bir siyaset adamına yakışan budur. Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu, uluslararası hukuka, uluslararası hukukun tesis ettiği kurumlara göre tespit edilmiş bir gerçektir' dedi.