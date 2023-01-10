İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'daki yedi teröristten dördü etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE SON DURUM NE?

30 Nisan 2022 tarihinde, İsmail Can Akdeniz. Cudi'de şehit oluyor. 1800 metre uzaktan atımla şahadete erişiyor. Arkadaşı var yine teğmen. Aslında görev yılı doluyor. Geçtiğimi temmuz ayında doğu görevini doldurup dönmesi lazım. Ama kafasında arkadaşının intikamı alıp dönmek var. Ve tüm operasyonlara katılıyor. Bugün günlerden 10 Ocak. Türkiye'nin dağlarında eskiden ocak aylarında operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 tanesi teslim oldu. Bu ay da Gabar Dağı'nda, teğmenimizin katıldığı, rahmetli İsmail'imizin intikamının alınacağının yeminin ettiği ve eşi hamile olan teğmenimiz bugün çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor. 2 metreden mağarayı tespit ediyor ve 2'si gri kategoride olan 4 teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Ve Gabar Dağı'nda 7 terörist vardı, 4'ü gitti. Şimdi 3 kaldı. Cudi Dağı tertemiz. 2 Yaralımız var, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

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"DAĞDA 120'NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI"

Bu ülkede akşam saat 4'ten sonra vatandaşlarımız kepenklerini kapatıp eve gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ülkede birileri sözde mahkeme kurup, vergi topluyordu. Bu gücü dağdan alıyorlardı. Karadeniz'de bugün terörist yok, Kars-Erzurum kırsalında terörist yok, tertemiz. Bingöl'de terörist yok tertemiz. Muhalefet sınır ötesi tezkereyi bize vermedi. Sınır ötesi tezkere vermemek sadece teröristlerin orada konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanosları terör örgütünün yatağı haline getirmektir ve burası bugün tertemiz. Tunceli'de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında var, 4 teröristte Erzincan'ın alt bölgesinde var. Türkiye dağlarında, 120'nin altında terörist kaldı. Bu yıl 66 terörist dışarıdan girmesine rağmen. Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği durum budur.

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Diyarbakır'da OSB'de şu anda 450 yatırımcı sıra bekliyor. Çinko fabrikası yapıldı 105 milyon dolara, Çinko nerede üretiliyor Hakkari'de, Siirt'te. Önemli bir ithalat kalemiydi. Terör olsa oradan oraya gelebilir miydi? Türkiye 81 ilde nasıl üniversite yapmışsa, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında üniversite kuruyor. Yani hem terörle, teröristle mücadele etti. Terörü kaynağında yok edeceksin. Sürekli taarruz mantığıyla bunu sağlayacaksın. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, şu anda doğu ve güneydoğuda büyükşehirlerimizden daha fazla öğretmen var. Çocuklarımızın öğretmen eksiği olmadı o bölgede. Olmadığı için bugün Hakkari'de 2016-2017-2018-2019'da hiçbir çocuk tıp fakültesi kazanamıyorken, bugün 2020'de 4, 2021'de 19, 2022'de 26 çocuk tıp fakültesi kazandı. Diyarbakır'da Sur restore ediliyor, tüm tarihi eserler restore ediliyor. Kiliselerden camilere kadar. Bambaşka bir tabloya eviriliyor. Aynı zamanda teröre hizmet eden belediyeler el çektirildiği için o paralar vatandaşa gidiyor. Yol yapılıyor, spor merkezleri yapılıyor, kadın-genç kültür merkezleri yapılıyor.

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Doğu ve Güneydoğu kendisini buldu. Teröristlerin hakimiyetinden ve çocuklarının ellerinden almalarından kurtuldu. Türkiye bir boş kabı dolduruyor. Ekonomik açıdan, sosyal hayat açısından, kalkınmamız açısından. Sürekli oraya su koyuyorlar. Gençler okuyor, insanlarımız iş buluyorlar.

"DOĞU'NUN MAKUS TALİHİNİ ERDOĞAN YENDİ"

Gabar'da petrol kuyusu açıldı, verimliliği ve kalitesi iyi bir petrol. Çalışmalar yapılıyor, yakın zamanda yeni kuyular bulma ümidi içerisindeler. Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi. Biz bu rakama 5558'den geliyor ve şimdi 57 kişi. Terör örgütünden teslim olan 125. PKK, Türkiye'ye baskı oluşturmaya çalışırken, biz onun içini baskı altına aldık. Terör örgütüne 2015-2016 yıllarında 3 bin civarında terör saldırısı varken, bugün bu saldırı 180'ler civarında. Doğu'nun makus talihini Tayyip Erdoğan yendi. Hem de Gezi olaylarına, 17-25 Aralık'a rağmen, 6-8 Olaylarına rağmen. Sur nasıldı? Şırnak nasıldı? Cizre nasıldı? Yakıp yıkmışlardı, insanları korkutmuşlardı. Bugün bir medeniyetin yeniden ihya edildiğini hep beraber görüyoruz. Fırat Kalkanı neden yapıldı? Biz DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkeyiz. Temizlediğimiz yerlerde bu mücadeleyi sürdüren tek ülkeyiz. FETÖ'yle mücade etmedik mi? FETÖ'ye diz çökerttik. ABD'nin korumasına rağmen diz çökerttik. Tayyip Erdoğan, Türk tarihine altın harflerle geçecektir.

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FETÖ, küresel imparatorluğun tapınakçıların Türkiye'yi, Türk devletlerini, Müslüman dünyayı işgal hareketidir. Bunu Tayyip Erdoğan çözdü. Biz FETÖ'yle hale mücadelemizi sürdürüyoruz. DEAŞ, dünyayı müslümanlıktan nefret ettirmek için icat edilmiş bir örgüttür. FETÖ, müslümanlığı hristiyanlaştırmak üzere kurulmuş bir terör örgüttür. Türkiye'nin en kuvvetli yeri olan Doğu ve Güneydoğu'dan tamamen müslümanlığı söküp almak ve başkalaştırmak için kurulmuş dinsiz bir terör örgütüdür. Sadece bunlar mı? Türkiye'ye buradan söylüyorum. DHKP-C'de darbeyi sözde avukatlık yapanları adalete teslim edince vurduk. MLKP'nin dağlarda örgüt elemanları vardı. Bir tane örgüt elemanları kalmadı. Suriye'de vardı, MİT'in operasyonuyla imha edilmiş oldu. Türkiye sorumlusunu da İzmir'de yakaladık, Balıkesir'de Ayvalık'ta CHP'li belediyede çalışanları ile birlikte hepsini yakaladık ve adalete teslim ettik.

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Bir taraftan doğalgaz-petrol çıkarıyor, bir taraftan Anadolu gemisini yapıyor, bir taraftan Milli Muharip Uçağını yetiştiriyor, bir taraftan Gökbey'i ilk milli genel maksat helikopterini üretiyor, bir taraftan da Kızılelma'yı göklerimizle buluşturuyor. Bu Türkiye kimsenin hayal etmediği bir Türkiye'ydi. Bizim kafamızı terörle meşgul edecekler, 'Sizden bir şey olmaz' diyecekler, 'Biz sizin babanızız biz ne dersek o olur' diyecekler. Bize parmak sallayacaklar, tüm kardeşlerimizi ölüme götürecekler, biz de sesimizi çıkarmayacağız. Ben Avrupa'yı biliyorum, nasıl bir demokrasi işlettiklerini de biliyorum.

"BUNLARIN HİÇBİRİ SAMİMİ DEĞİL"

Batı Balkan rotasında 2022'de Avrupa'ya giden kaçak göçmen 170 bin kişi. Hangi birisi bunu engelleyebiliyor? Türkiye'nin 10 yıl önce 1 km sınır duvarı mı varmış? Türkiye'nin bugün 1100 km üzerinde sınır duvarı var. Bizim arkadaşlarımız kışın dahi orada çalışıyor. Bugün tamamen mücadeleyi en iyi şekilde yürüten, sınırda Mehmetçiğimizle bunu sağlayan bir yapı var. Hakkari'yi gören bilen var mı? Oraya ne duvar yapabilirsiniz ne de onları oradan geçerken hemen müdahale edebilme şansına sahipsiniz. Bütün bunlarla yaşıyorsunuz, çıkıp diyorlar ki 'sınır namustur.' Bunların hiçbiri samimi değil. Güvenlikçi istismar etmek kötü bir şey değil ki, demokrasiyi, hukuku bertaraf etmek yanlış. ABD'de polis durdurduğu zaman, sürücü harekete edebiliyor mu? Hemen silahla müdahale ediliyor. Biz onlar gibi yapmıyoruz. Oradaki o tabloyu görüp onlara hiçbir şey söyleyemeyenler, bize demokrasi havarisi kesiliyor. Demokrasi nedir? Terör örgütünün köyü basıp 'Sen oyunu HDP'ye vereceksin' demek midir? Bu mudur demokrasi?

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Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'dan daha büyük müjdeler gelecek

OYNAT 01:11 Bakan Soylu Erdoğan'ın otobüsünden paylaştı: Cenab-ı Allah millet sevgisi verirse bu her şeyin üzerindedir Antalya'nın Kumluca ilçesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanına giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan kalabalığı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın otobüsünden canlı yayın açan Bakan Soylu, ''Nerede bu devlet' denilen bir kavramı kimseye kullandırmadı. Cenab-ı Allah insanlara makam verir, mevki verir, para verir ama Cenab-ı Allah eğer millet sevgisi verirse bunların hepsinin üzerindedir.' dedi. BiP'te paylaş

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