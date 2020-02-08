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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalrda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalrda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 askeri aracın maddi imkanı yetersiz depremzedelerin nakliye işlerinde kullanılması için hizmete sunulacağını belirtti. Soylu, gerekli görülen durumda araç sayısının artırılabileceğini açıkladı.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Soylu, burada yaptığı konuşmada nakliye fiyatlarının artması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların kullanabileceği 20 askeri aracın depremzedelerin hizmetine sunulacağını belirtti. Soylu, gerekli durumda araç sayısının artırılabileceğini de kaydetti.

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Deprem bölgesinde 82 milyon TL nakit yardım dağıtıldı. Şu ana kadar 92 milyon TL AFAD'a, 47 milyon TL'de Kızılay'a bağış yapıldı. Televizyon programında toplanan bağış miktarı netleştiğinde onu da açıklayacağız.

Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. 5 bin ailenin barınacağı barınma merkezlerinin altyapıları yapılıyor.

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Burada da bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek için, bir bilgiyi doğru şekilde paylaşabilmek için söylüyorum. Şuanda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır.

27 noktada Afet Koordinasyon merkezi var.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı. Elazığ'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi.

Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz.

Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Devletimiz bütün imkanlarıyla halkımızın yanında oldu. Burada genel olarak esnaflarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Esnafımıza nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşündük. Kredi borçlarının hem ana borcunu hem kredi borcunu üstleniyoruz.

Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler.
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