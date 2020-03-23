İçişleri Bakanı Soylu maske stokçularına sert uyarı: Piyasaya sürmezlerse fabrikalara el konulacak

Dünya

İngiltere ve ABD'yi korku sardı: İtalya gibi olur muyuz?

İtalya’da kısıtlama ve karantina önlemlerine rağmen koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin 5 bin 476’ya yükselmesi özellikle İngiltere ve ABD’de “Biz de İtalya olur muyuz?” sorusunu gündeme getiriyor. Başbakan Boris Johnson “İngiltere, İtalya’nın sadece 2-3 hafta gerisinde. Bizim de sağlık sistemimizin kapasitesi vaka sayısını kaldırmayabilir” dedi. ABD genelinde vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan New York’ta 30 binden fazla restoran ve bar kepenk kapattı. New York Valisi Andrew Cuomo 30 bin solunum cihazına ihtiyaçları olduğunu söyledi.