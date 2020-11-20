İçişleri Bakanı Soylu: Milyonlarca insana afet eğitimi vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu hatırlatarak, bu konuda alınacak tedbirlere ilişkin yapılacakları sıraladı.

200 bin afet çantası dağıtacağız

Türkiye'nin afetle müdahale kapasitesinin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden daha yüksek olduğunu ifade ede Soylu, "81 il afet planını, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bitireceğiz. İnşallah ilk etapta 100 bin, toplamda 200 bin afet çantasını, ilgili afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza dağıtmaya çalışacağız. Yine 2021 yılını, 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan ettik. Milyonlarca insana afet eğitimi vereceğiz. Bunlarla birlikte hep beraber tatbikatları yapacağız" dedi.

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GÜNDEM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi

"Depreme her an hazırlıklı olmalıyız"

Soylu sözlerine şöyle devam etti: "Terör bitebilir. Kaynağı var kurutursunuz. Hırsızlığı, uyuşturucuyu, trafik kazalarını en alt seviyelere indirebilirsiniz. Ancak bir daha deprem olmayacağını kimseye söyleyemeyiz. İllaki olacak. Zamanını kimsenin kestirebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla sürekli hazırlanmak, sürekli afet yönetim kapasitemizi yenilemek, ama en önemlisi de bu afetlere dayanaklı, yıkılmayan, zarar görmeyen yaşam alanları oluşturmak zorundayız.

AFAD kurulu İstanbul'da toplanacak

1 ay içinde İstanbul'da hem bilim insanlarımızdan hem ilgili bakanlıklardan bakan yardımcılarımızdan hem kendi kurumlarımızdan oluşan AFAD kurulunu toplayacağız. Bir İstanbul fotoğrafını hep birlikte çekeceğiz. Ardından İzmir'le ilgili bir fotoğraf çekeceğiz."