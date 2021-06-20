İçişleri Bakanı Soylu: Ne kadar terör yuvası varsa TSK ile birlikte üzerlerine çöküyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Polis Akademisi 26'ncı Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Soylu, törende yaptığı konuşmasında, "11 Ekim 2019’da ilana çıktığımızda, '7 bin polis alacağız' dediğimizde 'ben de varım' diyen, ön başvuru yapıp bu şerefli üniformayı giymeye talip olan vatan evlatlarının sayısı 105 bin 128. Televizyonda bir şehit haberi gördüğünde korkan değil, hırslanan, 'Bir dalımız kesilirse bin filiz veririz' diyen bu büyük, asil milletin, 'Bu bayrağa feda olsun' diye devletin emrine vermeye hazır olduğu, evlatlarının sayısıdır. Biz bu evlatların içinden 7 binini alabildik. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte, tüm Türkiye'de 24 POMEM merkezinde, sınavı geçen 6 bin 760 evladımız, bugün mezun olmaktadır. Geride kalan o 98 bin 368 evladımıza, belki yaşı tutmadığı için, belki başka bir nedenden başvuramayan ama gönlü aklı bizimle olan yüz binlerce evladımıza, onların aslan yürekli ailelerine sesleniyorum. Desteğinizi aldık, mesajınızı aldık, hepiniz bizim gözbebeğimizsiniz, hepiniz bizim gücümüzsünüz ve moralimizsiniz" dedi.

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OYNAT 01:51 Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sayesinde, yurt içindeki terörist sayısının tarihte ilk kez 250'nin altında kaldığını açıkladı. Bakan Soylu, konuşmasında, 'Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, 'canımıza ot tıkadı' diyorlar' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"TÜRKİYE'Yİ BİR OPERASYON MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTEDİKLERİNİ BİLİYORUZ"

Bakan Soylu, 15 Temmuz gecesi milletin evlatlarının ülkesi için mücadele ettiğini kaydederek, "Kimlerin neyin duasını yaptığını da çok iyi biliyoruz. Kim ne derse, ne düşünürse, hangi iftirayı ortaya koyarsa koysun. Biz bugün Türkiye’de PKK terör örgütünün militan sayısını 255’in altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil’den 'imdat' çağrısı yaptıklarını biliyoruz. Bugün bizim uyuşturucu mücadelemize fitne atmak isteyenlerin, geçen yıl 165 milyar liralık uyuşturucu yakalamamızdan ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz. Türkiye'yi bir operasyon merkezi haline getirmek istediklerini elbette ki biliyoruz. Bunlardan ne kadar rahatsız olduklarını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Polis Akademisi 26'ncı Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

GÜNDEM Bakan Soylu: PKK'nın sözde yöneticileri 'Canımıza ot tıkadı' diyerek yalvarıyorlar

"HANGİ YALANLARI SERVİS ETTİKLERİNİ BİLİYORUZ"

Bakan Soylu, jandarmanın kimin kenevirlerini söktüğünü, narkotik polislerin, sahil güvenlik ekiplerinin kimlerin tezgahına çomak soktuğunu bildiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

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"Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine iade etmesinden, kimlerin rahatsız olduğunu elbette ki biliyoruz. Yurt dışına kaçan o hain FETÖ'cülerin hala bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz. Türkiye'yi eski Türkiye'ye çevirmek için, karıştırmak için, insanları sokağa dökebilmek için, bu milletin kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabilmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları servis ettiklerini biliyoruz. Kimsenin sokaklara dökülmemesinden kimlerin rahatsız olduğunu, özelikle Türkiye’de ve Türkiye’nin dışında bu fitne ateşini körüklemek isteyenlerin neler yapmak istediklerini de biliyoruz. Hangi fitneleri, hangi grupları harekete geçirmek istediklerini, milletimizin sağduyusunu nasıl tahrip etmek istediklerini de biliyoruz. Bize yurt dışından ithal düzensiz göç, terör, uyuşturucu gibi konularda dünya ortalamasının üstünde bir sorumluluğumuz var ve Allah’a şükür, dünya ortalamasının üstünde bir başarıyla bu üç meselede de milletimizin yüz akı olduk."

"30 BİN BEKÇİ HEDEFİ KOYDUK"

Soylu, 2017 yılında bekçi alımına başladıklarını ve 30 bin hedefi belirlediklerini de dile getirerek, "Şu anda, 29 bin 101 çarşı ve mahalle bekçisi kardeşimiz görevinin başında. Bizim arkadaşlarımız yılmadılar, gayret ettiler ve günlük ortalama evden hırsızlığı yüzde 50 azalttılar" şeklinde konuştu.

Emniyet teşkilatında 15 Temmuz 2016’dan önce 22 bine yakın emniyet amiri bulunduğunu, darbe girişiminden sonra bu sayısının 7 bine kadar düştüğünü anlatan ancak çalışmalardan taviz verilmediğine dikkat çeken Bakan Soylu, "Hiç gıkımız çıkmadı ve işimizi sektirmedik. Hem FETÖ ile mücadele ettik, tasfiye etmeye çalıştık. Hem organize suç örgütlerini çökerttik hem de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalanmalarını gerçekleştirdik. Milletimizin huzuru ve güveni olsun diye hep beraber salgını geçirdik. Devletin bütün gücünü seferber ettik. Bu ve bunun gibi daha pek çok başarının arkasında, hem Türkiye'nin hem de bu teşkilatın, bilhassa 15 Temmuz'dan sonra ortaya koyduğu yenilenme vardır" ifadelerini kullandı.

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"BİZLE OYNAMAYIN KAFANIZA ÇÖKERİZ, BU MİLLETLE OYUN OYNAMAYIN"

2020 yılında PKK terör örgütüne Türkiye’den 15, yurt dışından ise 5 kişinin katılım sağladığını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dertleri bu, 'belediyeleri nasıl istismar edemiyoruz, nasıl Türkiye'nin içerisinde terör örgütüne eleman devşiremiyoruz. O çocuklar niye öğretmen, mühendis, doktor, pilot, hemşire, eczacı, polis, asker olmak istiyorlar' diye çıldırıyorlar. Tam 40 yıldır yürüttükleri projeyi çökerttik ve onların başarılı olmamalarını sağladık. Sınır ötesinde ne kadar terör yuvası varsa TSK ile birlikte üzerlerine çöküyoruz. Nasıl içeri de bütün barınaklarını, inlerini tarumar ediyorsak aynı şekilde ediyoruz. Biz sadece PKK terör örgütünü çökertmiyoruz, kimse yanlış almasın. Tam kurtuluş mücadelemizden itibaren bizden intikam almak isteyenlere 'Bizle oynamayın kafanıza çökeriz, bu milletle oyun oynamayın' diye bir büyük iddiayı ortaya koyuyoruz. Yenilmeyeceğiz, başaracağız, kazanacağız inşallah."

Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından Malatya POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 224 polis adayı tören geçişi yapıp, yemin etti.