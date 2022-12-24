İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Bakan Kirişci'den TEKNOFEST kuşağına tarım çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, merkezi yönetim olarak attıkları adımların, mutlaka yerel yönetimlerle de tahkim edilmesi, desteklenmesi ve birlikte çalışılmasının zaruri olduğunu, bu alanlardan birinin kent tarımı olduğunu belirtti. Bakan Kirişci, bakanlık olarak Kadın ve Gençlik Konseyi oluşturduklarını belirterek, “Bu da Türkiye’de değil, dünyada bir ilk. TEKNOFEST kuşağındaki gençlerin nasıl akıl terinden istifade ediyorsak, mutlak surette tarımda da bu gençlikten, bu gençlerin içindeki kadınlarımızdan, erkeklerimizden mutlaka istifade etmemiz gerekiyor. Sadece TEKNOFEST kuşağı olarak onların teknolojiye gayret göstermelerini değil, tarıma da ilgi göstermelerini istiyoruz. Ancak o zaman bu ülkenin daha da yukarılara tırmanacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.