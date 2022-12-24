Gündem İçişleri Bakanı Soylu Tuncelide 3 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Süleyman Soylu

Erzurum’da düzenlenen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncesinde sahneye çıkarak halka seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de düzenlenen operasyona ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Soylu, "Biraz önce haber geldi Cumhurbaşkanımıza ilettim. Tunceli’de 4 terörist kalmıştı, 3’ü temizlendi şu anda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’deki değil dünyadaki tüm teröristleri temizleyeceğiz. Karadeniz tertemiz, Hatay’dan Adıyaman’a kadar Amanos’lar tertemiz. Tendürek tertemiz, Erzurum’un kırsalı tertemiz" dedi.

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