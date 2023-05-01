İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar sizlersiniz

"Bugün, 1 Mayıs'a bir kötü hatıra giydirip yıllarca yasaklayan zihniyetler yok. İşçinin bayramında halay var, bayram var, tatil var. Bugün, ülkenin yönetiminde sadece elit bir kesim değil, sizin çocuklarınız, babası işçi emeklisi olan insanlar var. Salgın sonrası ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi dünyanın ekonomik sarsıntılar yaşadığı bir dönemde, toplu sözleşmelerde sendikalarla mutabakat peşinde koşarak, tüm talepleri karşılamaya çalışan, asgari ücretliyi, emekliyi, çalışanı ezdirmemek için eldeki tüm imkanları kullanan, inşallah kısa vadeli gündelik sıkıntıları aşmak için çabalayan bir lider, bir Cumhurbaşkanı, bir Recep Tayyip Erdoğan var."