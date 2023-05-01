|
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar sizlersiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Soylu, işçilerin her zaman, ülkeyi bölmeye çalışanların, her siyasi görüşü, her toplum kesimini bir ayrıştırma aracı olarak istismar etmeyi ilke edinenlerin ve bu ülkeyi iç çatışmalar üzerinden istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin peşinde olduğunu belirtti. Bakan Soylu, İşçilerin bugün Türkiye'nin ihracat rekorlarını kıran ürünleri fabrikalarda ürettiklerini, mühendisin, mimarın, teknisyenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdiniz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz" dedi.

11:45 . 1/05/2023 Pazartesi
AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Emeğin bayramını kendi emelleri için kullananların, işçinin bir günlük bayram kutlamasına çomak soktuklarını ifade eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün, 1 Mayıs'a bir kötü hatıra giydirip yıllarca yasaklayan zihniyetler yok. İşçinin bayramında halay var, bayram var, tatil var. Bugün, ülkenin yönetiminde sadece elit bir kesim değil, sizin çocuklarınız, babası işçi emeklisi olan insanlar var. Salgın sonrası ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi dünyanın ekonomik sarsıntılar yaşadığı bir dönemde, toplu sözleşmelerde sendikalarla mutabakat peşinde koşarak, tüm talepleri karşılamaya çalışan, asgari ücretliyi, emekliyi, çalışanı ezdirmemek için eldeki tüm imkanları kullanan, inşallah kısa vadeli gündelik sıkıntıları aşmak için çabalayan bir lider, bir Cumhurbaşkanı, bir Recep Tayyip Erdoğan var."

Bakan Soylu, bugün işçilerin, dünyanın en modern insansız hava araçlarını ürettiğini, dünyanın en büyük havalimanını, şehir hastanelerini, köprüleri, otoyolları inşa ettiğini anlattı.

İşçilerin bugün, Türkiye'nin ihracat rekorlarını kıran ürünleri fabrikalarda ürettiklerini, mühendisin, mimarın, teknisyenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdiniz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz. Emeğinize sağlık. Halay çekin, Türkiye Yüzyılı'nın coşkusuyla, daha zengin, daha müreffeh bir Türkiye heyecanıyla, kıyasıya, doyasıya halay çekin. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.


#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#Türkiye yüzyılı
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.