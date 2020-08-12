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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya çağrı: Yunanistan'a haddini bildirin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sularında özel bir tekneye ateş açılmasına ilişkin, "Özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yı, Yunanistan'ın yaptıkları konusunda hem uyarmaya hem had bildirmeye davet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu'nun açılış programına katılan Soylu, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Vale ve değnekçilere ilişkin İçişleri Bakanalığı tarafından yapılan yönetmelik hazırlığı" sorulan Bakan Soylu, bu konuyu uzun süredir çalıştıklarını belirtti.

Soylu, "Modern yönetimin her halini yansıtmak zorundayız, vale meselesi bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bunun standartları konusunda bir çalışmamız var. Salgın dolayısıyla çalışmamız gecikti, ama şimdi arkadaşlarımız tüm kurumlarla bir araya gelerek son şeklini verecekler." diye konuştu.

Çalışmaların yaklaşık 10-15 alanı kapsadığı bilgisini paylaşan Soylu, nelerin yapılabileceğinin, kimlerin vale olabileceğinin ve nasıl tanımlanabileceklerinin ortaya konulacağını söyledi.

AA
Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu'nun açılış programına katılan Soylu, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Eğitim ve kimliklendirilmeyi de kapsayan, kimlerin vale olabileceğini tespit eden bir sistem üzerinde çalıştıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

  • "Vatandaşımızın değnekçi tabiri ile bildiği, sokak başında 5 lira, 10 lira isteyen, bu olaylara biz zaman zaman müdahale ediyoruz. (Çalışmalarımız) Fırsatını bulup vatandaşımızı rahatsız eden bu anlayışı da tamamen ortadan kaldıracaktır.

Birtakım kurumların vale sistemi ve hizmeti varsa, bunları sağlayabilme kabiliyetine sahip olacaktır. Aksi takdirde yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz, özel idarelerimiz emniyetimiz, jandarmamız var. Bu kurumlar ancak bu çerçevede yapılacak hizmetlere izin verecek. Aksi takdirde herhangi bir şeye izin verilmeyecektir. Ama bunu bir tanımlamak lazım öncelikle."

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Çakar meselesinde önemli adımlar attıklarına dikkati çeken Soylu, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde araç çekme meselesinde büyük adımlar attık. Bunu bir standarda bağladık. Şimdi vale meselesini bir standarda bağlayacağız. Adım adım şehir hayatının getirdiği birtakım yenilikleri standarda bağlayan süreçleri hep birlikte yöneteceğimizi düşünüyorum." dedi.

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"Avrupa'yı, Yunanistan'ın yaptıkları konusunda uyarmaya, had bildirmeye davet ediyorum"

Sabah erken saatlerde başlatılan Yıldırım-5 operasyonuna ilişkin de bilgi veren Soylu, terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğini vurgulayarak, "Terörle mücadele konusunda tüm dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni izlemeye devam etsinler." dedi.

"Marmaris ilçesinin yaklaşık 13 kilometre açığındaki Yunanistan kara sularında, içerisinde 1'i Suriye uyruklu 3 kişinin bulunduğu özel bir tekneye ateş açılmasına" ilişkin soruyu da yanıtlayan Soylu, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığına gelen bir ihbar çerçevesinde ABD bayraklı bir tekneye, zannediyorum 2,5 mil Yunanistan kara sularına girerek bizim Sahil Güvenliğimiz müdahale etti. Gelen ihbar 'bize ateş açıldı' şeklindeydi. İki tane yaralamanın olduğunu ilk olarak söylediler. Gece vaktiydi ve acil müdahale edilmesi gerekliydi. Ama olayla ilgili soruşturma devam etmekte. Maalesef Yunan tarafı sadece bu tip olayları ortaya koymuyor. Aynı zamanda göçmen botlarını da acımasızca batırmak suretiyle dünyada yeni bir sürecin önünü açmış oluyor.

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Benim şaşkınlığım Yunan tarafına değil, benim şaşkınlığım insan hakları, özellikle göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yadır. Bunu kapatmak ve üzerini örtmek için uyduruk bir teşkilat kurmuşlar. Adı da Frontex. Kabahatlerini ve yaptıkları insanlık dışı eylemlerini engellemek, daha doğrusu örtmek için ortaya koydukları bir teşkilat. Bizim de bu teşkilat ile ortak iş yapmamızı istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanlara acımasızca katledebilme konusunda attığı adımlara bizi de ortak etmek istiyorlar. Bu da kabul edilebilir bir durum değildir.

Ben özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yı, Yunanistan'ın yaptıkları konusunda hem uyarmaya hem had bildirmeye davet ediyorum."

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