İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib sınırındaki hudut karakoluna ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik hiçbir zaman

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 22. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu. Geçmişte televizyonlarda 'Nerede bu devlet' sözlerini duyarak büyüdüğünü söyleyen Bakan Soylu, 'Allah'a binlerce kere hamdolsun ki 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik hiçbir zaman. Milletimizin en zor zamanında yanında olduk.' ifadesini kullandı.