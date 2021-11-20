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İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib sınırındaki hudut karakoluna ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib sınırındaki Şehit Üsteğmen Mehmet Alim Hudut Karakolu'na ziyarette bulundu. Bakan Soylu, karakol kalesinden sınır bölgesini inceledi.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soyludan İdlib sınırındaki hudut karakoluna ziyaret
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İl Güvenlik Toplantısı için Hatay'da bulunan İçişleri Bakanı Soylu, Altınözü ilçesinde Suriye sınırında yer alan Şehit Üsteğmen Mehmet Alim Hudut Karakolu'na gitti.

Burada şeref defterini imzalayan Soylu, karakol kalesinden sınır bölgesini inceledi.

Güvenlik ve kamera sistemlerini de inceleyen Soylu, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve 2. Hudut Alay Komutanı Albay Tayfun Çağan'dan bilgi aldı.

Soylu'ya ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de eşlik etti.

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